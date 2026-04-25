دورة ايطاليا للتجديف - ميدالية فضية لسلمى الذوادي واخرى برونزية لغيث القادري

أحرزت الجذافة سالمة الذوادي اليوم السبت الميدالية الفضية في سباق سكيف وزن خفيف سيدات ضمن منافسات اليوم الأول من دورة إيطاليا للتجديف التي تقام بمجرى مدينة بييدلوكو الايطالية.كما فاز التونسي غيث القادري بالميدالية البرونزية لسباق سكيف وزن خفيف رجال.وتشارك تونس في هذه الدورة ب6 جدافين هم خديجة الكريمي وسارة الزمالي وسلمى الذوادي في منافسات السيدات (كبريات واقل من 23 سنة) ومحمد الكريمي وغيث القادري ومحمد ريان حفصة في صنف الاكابر ودون 23 عاما.