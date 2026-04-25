حضور تونسي لافت في صالون "تاك تكستيل 2026" بفرانكفورت لتعزيز صادرات النسيج التقني

Publié le Samedi 25 Avril 2026 - 14:40
      
سجل النسيج التقني التونسي حضورا متميزا في فعاليات الصالون الدولي للنسيج التقني "تاك تكستيل"، الذي انتظم بمدينة فرانكفورت بألمانيا من 21 إلى 24 أفريل الجاري، حيث استقطبت الأجنحة التونسية اهتماما متزايدا من قبل المهنيين والزوار بفضل جودة المنتجات المعروضة وتنوعها.

وأدّى القنصل العام للجمهورية التونسية بدوسلدورف، مصطفى زيري، يوم 22 أفريل 2026، زيارة إلى المؤسسات التونسية المشاركة، اطلع خلالها على أحدث الابتكارات والتقنيات المعتمدة في القطاع، كما استمع إلى عروض حول آفاق تطوير الصادرات نحو الأسواق الأوروبية والعالمية، في إطار دعم تموقع تونس كفاعل دولي في مجال النسيج التقني.


وشهدت التظاهرة، وفق ما ورد على صفحة القنصلية التونسية بدسلدورف، الخميس المنقضي، مشاركة ممثلين عن مؤسسات جامعية تونسية متخصصة، تم خلالها إبراز دور التكوين الأكاديمي في تعزيز تنافسية القطاع والتأكيد على أهمية تطوير الشراكات مع مؤسسات دولية، خاصة الألمانية، لدعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.


وقد لاقت الأجنحة التونسية، حسب المصدر ذاته، "إقبالا متزايدا من قبل الزوار والمهنيين، بفضل جودة المنتجات المعروضة وتنوعها وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق العالمية. ومثّلت هذه المشاركة فرصة لتعزيز التعاون القائم واستكشاف آفاق جديدة للتكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي".

وأكد، مصطفى زيري، بالمناسبة، على المستوى المتقدم للمؤسسات التونسية المشاركة، مشددا على ضرورة مواصلة دعم الفاعلين الاقتصاديين لمزيد تطوير صادراتهم وتعزيز إشعاع المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية.

وتندرج هذه المشاركة في إطار برنامج “EXPORTI” ضمن مشروع "النمو النوعي من أجل التشغيل (CQE)"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع الجامعة التونسية للنسيج والملابس وعدد من الهياكل الوطنية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الدولية.
