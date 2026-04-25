كأس افريقيا للأمم لكرة اليد الشاطئية: المنتخب التونسي يفوز على مالي 2-صفر

تابع المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد الشاطئية نتائجه الايجابية في منافسات كأس افريقيا للأمم للعبة التي تحتضنها الطوغو من 24 الى 27 أفريل الجاري وذلك بالانتصار اليوم السبت على نظيره المالي بنتيجة 2-صفر ضمن اليوم الثاني من المسابقة.وكان المنتخب التونسي قد تفوق امس الجمعة على نظيره الايفواري بنتيجة 2-صفر وقبلها على منتخب الطوغو 2-صفر ضمن منافسات اليوم الاول للبطولة.ويواجه المنتخب التونسي في وقت لاحق من مساء اليوم منتخب كينيا.وفي ما يلي برنامج ونتائج مباريات المنتخب التونسي:تونس - البنين 2-صفرتونس - الكوت ديفوار 2-صفرتونس - مالي 2-صفرتونس - كينيا (15:30 س -- 16:20 س)تونس - الطوغو (11:10 س -- 12:00 س)الدور نصف النهائي الأول (16:20 س-- 17:10 س)الدور نصف النهائي الثاني (17:10 س -- 18:00 س)المباريات الترتيبة (المراكز 4 الى 6) (11:20---- 15:10 س)الدور النهائي (16:20 س --- 17:10 س )ملاحظة: الدورة تقام بنظام البطولة و اثر نهاية مباريات الدور الأول يلتقي صاحب الصدارة بصاحب المركز الرابع في الدور نصف النهائي الأول فيما يلتقي صاحب المركز الثاني بصاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي الثاني.