وزارة الداخلية تتخذ جملة من الإجراءات المرورية بمناسبة مقابلة رياضية غدا الأحد برادس

أعلنت وزارة الدّاخليّة عن اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية بمُناسبة المُقابلة الرّياضيّة التي ستدُور غدا الأحد 26 أفريل 2026 على الساعة 15.30 بملعب حمادي العقربي برادس بين النادي الإفريقي و الشبيبة الرياضية القيروانية وذلك في إطار مُقابلة الجولة الحادية عشر إياب من بُطولة الرّابطة المحترفة الأولى لكُرة القدم.وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء بداية من الساعة 11.30 إلى الساعة 19.00 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول.وأعلنت أن فتح أبواب الملعـب سيكون علـــــــــــى الساعـة 12.30 ويستحسن القدوم في أوقـات مبكرة، مذكرة بأنه يتعيــــن على حاملــــــي التذاكـــــر والإشتراكات الاستظهـــــار بهــــا وجوبــــا بجميـــع البوابــات المتقدمــــة (مدخل الملعب من ناحية السريعة - مفترق وادي مليان - مفترق BSB - مفترق نوبو).وتجنبا للإكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرّياضيّة ، أشارت الوزارة إلى أنه قد تم تخصيص المأوى الشمالي لأصحاب التذاكر والإشتراكات Pelouse + Virage ويُمكنُ الوُصول إليه عبر محول الملعب ثم المدخل الرئيسي ثم يسارا اتجاه المأوى الشمالي وعبر مُفترق نوبو فمفترق القرية المتوسّطيّة ثمّ الإنعراج يمينا اتجاه المأوى الشمالي.كما تم تخصيص المأوى الجنوبي لأصحاب التذاكر Tribune + Enceinte ويُمكنُ الوُصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية ثم مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون وعبر الطريق الوطنيّة رقم 1 فمفترق شوشة رادس ثمّ مُفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون وأيضا عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسطية ثم الإنعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي.وأكدت الوزارة على كافة الجماهير الرّياضيّة بأن يقوموا بإيواء سيّاراتهم داخل المآوي المخصّصة ضمانا لحُسن تأمينها وحفاظا على السّيولة المروريّة أثناء خروج الجماهير، مشيرة إلى أن الدّخول إلى المآوي الشرفيّة يكون عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات (Loges) والصّحافيّين.وشددت وزارة الدّاخليّة، في بلاغها، على ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة.