500 ألف عداد ذكي في 2026: خطة لتحديث شبكة الكهرباء والغاز في تونس

Publié le Samedi 25 Avril 2026 - 12:13
      
تعتزم الشركة التونسية للكهرباء والغاز تركيز أكثر من 500 ألف عداد ذكي خلال سنة 2026، في إطار مشروع يهدف إلى تعميم الشبكة الذكية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحرفاء.

توزيع العدادات الذكية

وتشمل الخطة:

* 340 ألف عداد كهربائي ذكي (جهد منخفض)

* 140 ألف عداد غاز ذكي (ضغط منخفض)
* 24 ألفًا و577 عداد كهرباء ذكي (جهد متوسط وكبار المستهلكين)

مناطق الانطلاق

وسيتم في مرحلة أولى تركيز العدادات الذكية في عدد من المناطق، من بينها:

* الكرم
* باجة
* سوسة المدينة
* سيدي بوسعيد
* صفاقس المدينة
* قرقنة

على أن يتم لاحقًا تعميم المشروع ليشمل كامل تراب الجمهورية، خاصة بالنسبة للجهد المتوسط وكبار المستهلكين.

رقمنة الشبكة وتحسين الخدمات

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير إدارة الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز، من خلال اعتماد منظومة رقمية متكاملة ومركز مراقبة متطور، بما يتيح تجميع البيانات آليًا وتحسين عمليات المتابعة والتدخل.

كما سيمكن من الانتقال من الفوترة التقديرية إلى الفوترة الحقيقية، وتعزيز دقة احتساب الاستهلاك، إلى جانب تمكين الحرفاء من متابعة استهلاكهم بشكل فوري والتحكم فيه.

تقدم في التنفيذ

وكانت الشركة قد انطلقت في تنفيذ المشروع منذ سنة 2024، عبر مرحلة تجريبية شملت عدة مناطق، من بينها صفاقس وقرقنة وسوسة وسيدي بوزيد والكرم وباجة.

وقد تم إلى غاية مارس 2026 تركيب عشرات الآلاف من العدادات الذكية، في خطوة تمهّد لتعميم المشروع على نطاق أوسع.

خطوة في مسار التحول الطاقي

ويُعد هذا المشروع من أبرز برامج التحول الطاقي في تونس، حيث من المنتظر أن يساهم في تحسين نجاعة الشبكة، وتعزيز الشفافية، ودعم الانتقال نحو منظومة طاقية حديثة تعتمد على الرقمنة والتقنيات الذكية.
  • Radio Diwan
