الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بالمغرب :ياسين القنيشي يحرز ذهبية دفع الجلة

Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 15:34
      
-احرز البطل البارالمبي التونسي ياسين القنيشي اليوم الجمعة الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة فئة (ف35 و ف36) و ذلك برمية قدرها 16 متر و 46 صم ضمن منافسات ملتقى الرباط الدولي للجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى.
وكانت البطلة العالمية والبارالمبية روعة التليلي قد توجت بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص (فئة اف 41) خلال منافسات اليوم الأول من الملتقى، بتحقيقها رمية قدرها 33.88 م
وأنهت سمر بن كعلاب من جهتها المنافسات في المرتبة الرابعة برمية بلغت 26.66 م، فيما جاءت فتحية عمايمية في المركز الخامس برمية قدرها 26.54م.

وفي مسابقة دفع الجلة، تحصل ايمن لكوم على الميدالية الفضية لفئة أف  41 بتسجيله رمية بلغت 10.56م
وتشارك تونس في هذا الملتقى ب12 رياضيا ورياضية وهم : روعة التليلي (دفع الجلة ورمي القرص - اف 41) وسمية بوسعيد (1500م - تي 12/تي 13) وياسين القنيشي (دفع الجلة - اف 36) وسمر بن كعلاب (دفع الجلة - اف 41) وأيمن لكوم (دفع الجلة - اف 41) ويسرى بن جمعة (دفع الجلة ورمي الرمح - اف 34) ورجاء الجبالي (دفع الجلة - اف 40) وجيهان عزيز (دفع الجلة - اف 46) وفتحية عمايمية (دفع الجلة ورمي القرص - اف 41) ويوسف الوهيبي (1500م - تي 12) وأمير سلطان (دفع الجلة ورمي القرص - اف 11) ومحمد الطرابلسي (رمي الرمح - اف 34)
