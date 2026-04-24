ملتقى الرباط الدولي لبارا ألعاب القوى: ذهبية لروعة التليلي وفضية لأيمن لكوم في اليوم الأول

تُوّجت البطلة العالمية والبارالمبية روعة التليلي بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص (فئة F41)، ضمن منافسات اليوم الأول من ملتقى الرباط الدولي للجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى، بعد تحقيقها رمية بلغت 33.88 مترًا.

وأنهت سمر بن كعلاب المنافسات في المركز الرابع برمية قدرها 26.66 مترًا، فيما حلت فتحية عمايمية في المرتبة الخامسة بتسجيل 26.54 مترًا.


وفي مسابقة دفع الجلة، أحرز أيمن لكوم الميدالية الفضية (فئة F41)، بعد تحقيقه رمية بلغت 10.56 مترًا.


مشاركة تونس

تُسجل تونس حضورًا لافتًا في هذا الملتقى من خلال مشاركة 12 رياضيًا ورياضية، وهم:

* روعة التليلي (دفع الجلة ورمي القرص – F41)
* سمية بوسعيد (1500م – T12/T13)
* ياسين القنيشي (دفع الجلة – F36)
* سمر بن كعلاب (دفع الجلة – F41)
* أيمن لكوم (دفع الجلة – F41)
* يسرى بن جمعة (دفع الجلة ورمي الرمح – F34)
* رجاء الجبالي (دفع الجلة – F40)
* جيهان عزيز (دفع الجلة – F46)
* فتحية عمايمية (دفع الجلة ورمي القرص – F41)
* يوسف الوهيبي (1500م – T12)
* أمير سلطان (دفع الجلة ورمي القرص – F11)
* محمد الطرابلسي (رمي الرمح – F34)
