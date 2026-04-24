ملتقى الرباط الدولي لبارا ألعاب القوى: ذهبية لروعة التليلي وفضية لأيمن لكوم في اليوم الأول

تُوّجت البطلة العالمية والبارالمبية روعة التليلي بالميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص (فئة F41)، ضمن منافسات اليوم الأول من ملتقى الرباط الدولي للجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى، بعد تحقيقها رمية بلغتوأنهت سمر بن كعلاب المنافسات في المركز الرابع برمية قدرها، فيما حلت فتحية عمايمية في المرتبة الخامسة بتسجيلوفي مسابقة دفع الجلة، أحرز أيمن لكوم الميدالية الفضية (فئة F41)، بعد تحقيقه رمية بلغتتُسجل تونس حضورًا لافتًا في هذا الملتقى من خلال مشاركة 12 رياضيًا ورياضية، وهم:* روعة التليلي (دفع الجلة ورمي القرص – F41)* سمية بوسعيد (1500م – T12/T13)* ياسين القنيشي (دفع الجلة – F36)* سمر بن كعلاب (دفع الجلة – F41)* أيمن لكوم (دفع الجلة – F41)* يسرى بن جمعة (دفع الجلة ورمي الرمح – F34)* رجاء الجبالي (دفع الجلة – F40)* جيهان عزيز (دفع الجلة – F46)* فتحية عمايمية (دفع الجلة ورمي القرص – F41)* يوسف الوهيبي (1500م – T12)* أمير سلطان (دفع الجلة ورمي القرص – F11)* محمد الطرابلسي (رمي الرمح – F34)