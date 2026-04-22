افتتاح الدورة الخامسة للملتقى السنوي الدولي للتصميم

انطلقت اليوم الأربعاء، بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بالدندان، وتحت شعار " الأرض، الصمود، الفعل "، أشغال الدورة الخامسة للملتقى السنوي الدولي للتصميم RAID2026 التي تتواصل إلى السبت 25 افريل، وذلك تزامنا مع احتفال المدرسة بـ 25 سنة على تأسيسها.وتهدف هذه التظاهرة، التي يشارك فيها مصممون وباحثون، وطلبة فضلا عن مؤسسات ومجتمع المدني، إلى دمقرطة التصميم وتعزيز دوره في الاقتصاد الدائري والابتكار الاجتماعي في تونس، وتجمع بين الجوانب العلمية والنظرية وورشات في الابتكار والإبداع وحلقات لتبادل التجارب بين مختلف الأطراف الفاعلة للتعريف بالإضافة النوعية ومهام المصممين خريجي المدرسة.وفي كلمة، ألقاها وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد لدى إشرافه على افتتاح أشغال هذه الدورة، أبرز أهمية الملتقى يمثل الذي يعدّ، حسب قوله، مرآة عاكسة لتفرّد هذه المؤسسة وريادتها في مهن ومعارف التصميم، من جهة، وللشراكات الفاعلة مع المؤسسات الجامعية والبيئة المهنية والاقتصادية والمجتمعية في تونس، من جهة أخرى.وأبرز بلعيد الدور المحوري للمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بجامعة منوبة كقاطرة وطنية للصناعات الإبداعية، مثمنا قدرتها على الموازنة بين جودة المحتوى الأكاديمي وحاجيات سوق الشغل وبين التأقلم مع مختلف الفاعلين وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي.ويتضمن الملتقى الذي ساهمت فيه، الوحدة عبر تخصصي أفراد مؤسسات وطفرات بالمدرسة، وجمعية مصممون للغد، 17 ورشة إبداعية تمثل مختبرات حقيقية للابتكار وحلقة وصل أساسية بين الإبداع النظري والتطبيق العملي في مجال التصميم، يتم فيها تطوير حلول عملية في مجالات إعادة التدوير وتصميم الخدمات والقضايا الاجتماعية المعاصرة، كما توظف فيها مهارات الطلبة الفنية والتقنية واليدوية لابتكار تصاميم جديدة، سواء انطلاقا من مواد أولية بسيطة أو من خلال إعادة تدوير النفايات، وفق تصريح مديرة الملتقى، عائشة بن صالح لصحفية مكتب وات بمنوبة.وتتميّز التظاهرة، وفق بن صالح، بتنظيم المعرض الجماعي " قوة الحاضر" رؤية جديدة لـ “الموجود"، يتناول تجربة التصميم اليدوية وأساليب العمل بالمؤسسة في بداياتها وابتكارات الطلبة والأساتذة المشرفين ، فضلا عن جناح مخصص للتصميم الداخلي من انتاج طلبة المؤسسة الذي ركزوا اهتمامهم على التراث، وجناح خاص ب"التغذية 2126 " في تصور مستقبلي يدمج المعرفة العلمية بالتقنيات الرقمية والإبداع الفني ويعتمد على لافتات بصرية لتحليل السلوك الغذائي بطريقة مبسطة وطريفة تتعمق في الدواجن والبيض بعد تجربة ميدانية خاضها الطلبة بمصنع دواجن.وتضمن البرنامج ايضا، جملة من اللقاءات العلمية والموائد المستديرة، التي تتيح فضاءات للنقاش تجمع خبراء ومختصين وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية لمناقشة العلاقة بين التصميم والمجتمع والاستدامة، وتتخلل الأنشطة فقرات فنية متنوعة منها عروضا موسيقية من بينها حفل للفنانة آمال المثلوثي وانماط موسيقية شبابية.وشارك في افتتاح الملتقى والي منوبة محمود شعيب، ورئيس جامعة منوبة عامر الشريف الذين واكبوا، إلى جابن وزير التعليم العالي، إبداعات التصميم وابتكارات تحويل النفايات وتوظيف المواد المهملة بطرق ذكية ومبتكرة، وتحويلها إلى أعمال إبداعية ذات قيمة ومعنى.