بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الختامية لمرحلة التتويج

تُختتم منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بإجراء مباريات الجولة العاشرة والأخيرة يومي الجمعة 24 والسبت 25 أفريل 2026، وفق البرنامج التالي:* نادي ساقية الزيت – النجم الساحليالقاعة: الشيحية – الساعة 16:00* نادي كرة اليد بجمال – سبورتينغ المكنينالقاعة: جمال – الساعة 16:00* النادي الإفريقي – الترجي الرياضي التونسيالقاعة متعددة الاختصاصات برادس – الساعة 15:00وتُعد هذه الجولة حاسمة في تحديد الترتيب النهائي لبطل الموسم، خاصة مع المواجهة المرتقبة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي.