بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الختامية لمرحلة التتويج
تُختتم منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بإجراء مباريات الجولة العاشرة والأخيرة يومي الجمعة 24 والسبت 25 أفريل 2026، وفق البرنامج التالي:
الجمعة 24 أفريل 2026* نادي ساقية الزيت – النجم الساحلي
القاعة: الشيحية – الساعة 16:00
* نادي كرة اليد بجمال – سبورتينغ المكنين
القاعة: جمال – الساعة 16:00
السبت 25 أفريل 2026* النادي الإفريقي – الترجي الرياضي التونسي
القاعة متعددة الاختصاصات برادس – الساعة 15:00
وتُعد هذه الجولة حاسمة في تحديد الترتيب النهائي لبطل الموسم، خاصة مع المواجهة المرتقبة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي.
الجمعة 24 أفريل 2026* نادي ساقية الزيت – النجم الساحلي
القاعة: الشيحية – الساعة 16:00
* نادي كرة اليد بجمال – سبورتينغ المكنين
القاعة: جمال – الساعة 16:00
السبت 25 أفريل 2026* النادي الإفريقي – الترجي الرياضي التونسي
القاعة متعددة الاختصاصات برادس – الساعة 15:00
وتُعد هذه الجولة حاسمة في تحديد الترتيب النهائي لبطل الموسم، خاصة مع المواجهة المرتقبة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي.
