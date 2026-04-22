Babnet   Latest update 18:36 Tunis

بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الختامية لمرحلة التتويج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 17:07 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تُختتم منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بإجراء مباريات الجولة العاشرة والأخيرة يومي الجمعة 24 والسبت 25 أفريل 2026، وفق البرنامج التالي:

الجمعة 24 أفريل 2026

* نادي ساقية الزيت – النجم الساحلي
القاعة: الشيحية – الساعة 16:00


* نادي كرة اليد بجمال – سبورتينغ المكنين
القاعة: جمال – الساعة 16:00

السبت 25 أفريل 2026

* النادي الإفريقي – الترجي الرياضي التونسي
القاعة متعددة الاختصاصات برادس – الساعة 15:00

وتُعد هذه الجولة حاسمة في تحديد الترتيب النهائي لبطل الموسم، خاصة مع المواجهة المرتقبة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327908

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أفريل 2026 | 5 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:02
16:01
12:25
05:36
04:03
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet27°
18° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
21°-15
20°-13
25°-11
27°-15
  • Avoirs en devises 25062,9
  • (22/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,41247 DT
  • (22/04)
  • 1 $ = 2,87815 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/04)     2087,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/04)   27867 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>