معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأربعين : أكثر من 148 ألف عنوان واستضافة كوكبة من القامات الفكرية والأدبية

أبرز ملامح الدورة





ضيوف وتكريمات



إصدار طابع بريدي يوثق للدورة



يُسجل معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأربعين، غدا الخميس، افتتاحه الرسمي على أن يفتح أبوابه للجمهور العريض انطلاقا من يوم الجمعة 24 أفريل إلى غاية الأحد 3 ماي 2026.وتلتئم هذه الدورة التي تُقام فعالياتها بقصر المعارض بالكرم، تحت شعار "تونس وطن الكتاب"، وتحل خلالها دولة أندونيسيا ضيف شرف.ويُشارك في هذه الدورة التي تُقدر ميزانيتها بـنحو 2 مليون دينار تونسي، 394 ناشرا من 37 دولة، فضلا عن استضافة 184 مشاركا من تونس و210 من مختلف البلدان العربية والأجنبية. وسيقدم العارضون للزوار ما لا يقل عن 148 ألف عنوان.ومقارنة بالدورة الفارطة، يُسجل المعرض هذه السنة، زيادة من حيث عدد البلدان ودور النشر المُشاركة والعناوين المعروضة، إذ شهدت الدورة التاسعة والثلاثون، 29 دولة عربية وأجنبية و 313 ناشرا وأكثر من 110 آلاف عنوان.وأعدت هيئة تنظيم هذه الدورة التي يترأسها للعام الثالث على التوالي الجامعي محمد صالح القادري، برنامجا ثقافيا ثريا، فضلا عن تكريم عدد من القامات الفكرية والإبداعية التونسية، واستضافة كوكبة من أهم الفاعلين في مجال الكتاب والنشر من مختلف بلدان العالم.ويضم البرنامج الثقافي 25 نشاطا منها 10 ندوات فكرية و15 جلسة حوارية، يؤثثها 150 باحثا وكاتبا تونسيا وأجنبيا.وعلى امتداد أيام الدورة، سيكون الزوار على موعد مع معرض في فنون الخط، يلقـي الضوء على منجزات الخـط العربي بتونس، وذلك تحت عنوان "معرض إيقاع الحروف: فنون الخط في تونس تجارب واتجاهات".وضمن برمجة الأطفال واليافعين، تمت برمجة 216 نشاطا بمساهمة 75 مؤسسة تُعنى بالطفولة واليافعين. وستتاح فرصة الاطلاع على هذه البرمجة لتلاميذ مختلف ولايات الجمهورية، إذ تمت برمجة أكثر من 173 قافلة من مختلف مناطق الجمهورية لزيارة المعرض. وسيكون للأطفال موعد مع عدد من الفنانين والمبدعين من مختلف المجالات لتقديم قصص نجاح ملهمة وللتحاور مع الأطفال زوار المعرض من مختلف المناطق بالعاصمة والجهات.وتُسند هذه الدورة على غرار الدورات السابقة 8 جوائز منها جائزتان في مجال النشر و 6 جوائز ضمن أصناف الإبداع الأدبي في الرواية والإبداع الأدبي في الأقصوصة والكتابات الفلسفية والدراسات الإنسانية والأدبية والإبداع الأدبي في الشعر، وجائزة الترجمة من العربية أو إليها.اختارت هيئة تنظيم هذه الدورة تكريم كل من الأديب عز الدين المدني والشاعر منصف المزغني والباحث في التراث عبد الرزاق قراقب والكاتبة والشاعرة فضيلة الشابي والباحث في العلوم الموسيقية محمود قطاط والفنان الملحن عبد الكريم صحابو والكاتبة عزة الفيلالي والكاتب محمد علي الحلواني والأستاذ أحمد الحيزم والمؤرخ محمد حسين فنطر وعالم الاجتماع الطاهر لبيب والباحث والمؤرخ لطفي عيسى والكاتب والباحث فرج لحوار والكاتبة عروسية النالوتي والكاتبة ريم عيساوي والكاتبة فوزية العلوي.كما سيجمع هذا الموعد السنوي عشاق الكتاب بالمبدعين من تونس ومن عديد الدول العربية والأجنبية، إذ يستضيف عديد الأسماء المبدعة والمتميزة في قطاع الكتاب والنشر على غرار الكاتب الجزائري سعيد خطيبي المتوج مؤخرا بالجائزة العالمية للرواية العربية، كما يحل الكاتب الكبير إبراهيم نصر الله، ومن فلسطين يحل أيضا كل من ناصر بالسرور وآمنة محمود أبو حطب. ومن السعودية يحل الكاتب أحمد السماري ومن اليمن حبيب عبد الرب سروري ومن المغرب الكاتب محمد المصباحي، ومن مصر خالد أبو الليل وباسل رمسيس وريم بسيوني وأحمد خالد مصطفى وميرنا المهدي، ومن إيران عبد الله غبيشي.ومن فرنسا تحضر Anne-Claire Legendre وبيار جيرارد وفيرونيك دوتريلو Véronique d’Outreleau و فيرجين كلايسن وPierre Garrigues و Franck Mermierومن بلجيكا يحل ضيفا كل من بول برتراند وميلاني رولاند وفابيان رينيك و ايان دي هايس Ian de Haes، ومن إيطاليا تحل سيلفيا فينزي واندريا تاباروني وفرانشيسكا ألبانيزي.ومن إسبانيا سيكون القراء على موعد مع أنطونيو دي دييغو واغناسيو ديل فالي، ومن تركيا يحل يوسف يلديز ومن جورجيا جفانتسا جوبافا ومن السينغال باكاري سار وعبدولاي فودي وعمر دابو وابراهيما لو ومن بوركينا فاسو كوبا داو ومن روسيا آنا ماتفيفا ومارغاريتا أل.وفي إطار الاحتفاء بالدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب، يصدر البريد التونسي طابعا بريديا مستلهما من معلقة المعرض التي صممها الفنان نجا المهداوي، "الذي يتجاوز من خلال تشكيله الحروفى حدود الكتابة التقليدية ليحولها إلى تعبير بصري حديث ومعبر.ومن خلال أشكاله الديناميكية وبعده الجمالي، يرمز هذا الطابع إلى المعرفة وانتقالها بين الشعوب والأمم، ويعكس فى الآن ذاته أهمية المعرض واستمراريته وهكذا، يكون الطابع شهادة فنية توثق للاحتفاء بأربعين عاما من دعم الكتاب وإشعاع الثقافة في تونس، وسيكون هذا الطابع متاحا للعموم بداية من يوم 23 أفريل 2026 تزامنا مع الافتتاح الرسمي للدورة الأربعين.