كأس العالم 2026: الفيفا يطرح دفعة جديدة من تذاكر البطولة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الاربعاء عن طرحه دفعة جديدة من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقررة انطلاقها في 11 جوان المقبل بكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.وأوضح الاتحاد الدولي في بيان على موقعه الرسمي، أنه قام بطرح دفعة جديدة من التذاكر قبل 50 يوما من انطلاق البطولة، مشيرا الى أنه بإمكان الجماهير شراء تذاكر مباريات المونديال الـ104 عبر الموقع الرسمي للفيفا بداية من الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش وفقا لأسبقية الحجز.ولفت إلى أنه تم الى حتى الآن بيع أكثر من خمسة ملايين تذكرة موضحا أن هذا الطرح يعد المرحلة الأخيرة من مراحل بيع التذاكر، لكنه قال إنه سيتم طرح المزيد من التذاكر بشكل مستمر حتى موعد المباراة النهائية المقررة في 19 جويلية المقبل.تجدر الإشارة إلى أن مونديال 2026 سيشهد مشاركة 48 منتخبا، وهو أكبر عدد من المنتخبات في تاريخ بطولات كأس العالم.