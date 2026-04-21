نقابة الصحفيين تنعى الإعلامي منير المنستيري

Publié le Mardi 21 Avril 2026 - 23:24
      
نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مساء يوم الثلاثاء، بكل حزن وأسى، الإعلامي منير المنستيري الذي وفاه الاجل مساء اليوم بعد صراع مع المرض .
   وأوردت النقابة في بلاغ لها، أن الفقيد عمل مراسلا بعديد المؤسسات الإعلامية وغطّى مختلف المجالات من الشأن الثقافي والرياضي والاجتماعي والاقتصادي حيث عُرف بجديته ومهنيته والتزامه بنقل الخبر بكل مسؤولية.
   كما كان الراحل مشهودا له بدماثة أخلاقه وحسن علاقاته مع زملائه في الميدان، ما جعله يحظى باحترام وتقدير كل من عرفه وتعامل معه.

   وبهذا المصاب الجلل، ترحمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على روح الفقيد منيرالمنستيري، وتقدمت إلى أسرته وزميلاته وزملائه بعبارات المواساة، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.
