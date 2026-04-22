تونس تشارك في الصالون الدولي للصيد البحري ببرشلونة

تشارك تونس في فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري الذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء 21 أفريل ويتواصل إلى يوم الخميس 23 أفريل بمدينة برشلونة الإسبانية، وذلك مشاركة واسعة من مهنيي القطاع وممثلي المؤسسات الناشطة في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.ويتضمن برنامج المشاركة التونسية تنشيط جناح يمتد على مساحة 216 مترا مربعا، تعرض فيه عينات من المنتوجات البحرية التونسية الطازجة والمجمدة والمصبرة، إلى جانب منتجات تربية الأسماك مثل القاروص والوراطة والقربو. كما يضم الجناح فضاء موحدا للإدارة يجمع عددا من الهياكل المهنية، من بينها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري ومجمع صناعات المصبرات الغذائية، فضلا عن أجنحة مخصصة لسبع مؤسسات عارضة. ويتم كذلك تنظيم حصص تذوق داخل الجناح للتعريف بجودة المنتوجات التونسية وخصوصياتها، في إطار دعم ترويجها وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.كما تشهد المشاركة حضور وفد تونسي هام يضم أكثر من 100 مشارك من رجال أعمال وممثلين عن مؤسسات تنشط في قطاعات الصيد البحري وتربية الأسماك وتصدير المنتجات البحرية بمختلف أنواعها بما في ذلك الحية والطازجة والمجمدة والمصبرة.وتؤمّن هذه المشاركة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية وبالتعاون مع المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري، وذلك في إطار دعم حضور المنتوجات التونسية في التظاهرات الدولية الكبرى وتعزيز فرص الشراكة والتصدير.وتهدف المشاركة التونسية إلى التعريف بخصوصيات المنتوجات البحرية الوطنية وإبراز مجالات الشراكة المتاحة، فضلا عن الاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجالات الإنتاج والتحويل والتسويق.وقد سجل اليوم الأول من التظاهرة زيارة القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بمدريد نادية برهومي، حيث قامت بجولة داخل الجناح التونسي والتقت بالعارضين. وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول المنتوجات المعروضة والتحديات التي يواجهها المهنيون في القطاع.ويعد هذا الصالون من أبرز التظاهرات العالمية المتخصصة في قطاع الصيد البحري، حيث يشمل مختلف حلقات الإنتاج والتحويل والتسويق والتصدير. كما يسجل مشاركة أكثر من 1550 عارضا من نحو 80 بلدا، إلى جانب استقبال ما يقارب 30 ألف زائر سنويا من مختلف أنحاء العالم.يذكر أن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس يعتبر من القطاعات الحيوية حيث يساهم في توفير موارد هامة من العملة الصعبة عبر التصدير، إلى جانب دوره في دعم الأمن الغذائي من خلال توفير المواد البروتينية. ويبلغ معدل الإنتاج في هذا القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 130 ألف طن، فيما بلغت قيمة الصادرات حوالي 845 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.