القصرين: الاعداد لتنظيم يوم إقليمي تدريبي لفائدة 590 حاجا واستكمال الإستعدادات لموسم الحج

تستعد المصالح الجهوية للشؤون الدينية بولاية القصرين، لموسم الحج 2026 ميلادي/1447 هجري، عبر تنظيم يوم إقليمي تدريبي سادس يوم الثلاثاء 28 أفريل الجاري بالمركب الرياضي بالجهة بإشراف وزير الشؤون الدينية وبحضور ولاة القصرين وقفصة وتوزر، لفائدة نحو 590 حاجا من الولايات الثلاث.
وأوضح المدير الجهوي للشؤون الدينية محمد رشاد مسعودي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ اليوم التدريبي الإقليمي يندرج ضمن البرنامج الوطني لتأطير الحجيج، وإلى تدعيم الجانب التطبيقي لمناسك الحج وتيسير أدائها في البقاع المقدسة بما يضمن جاهزية الحجيج على المستويين الفقهي والتنظيمي.
وبيّن مسعودي أن عدد حجيج ولاية القصرين للموسم الحالي يبلغ 176 حاجا وحاجة، استكملوا منذ ديسمبر 2025 جميع إجراءات السفر والإقامة، إثر تركيز شباك موحد مكّنهم من اقتطاع تذاكر السفر إلى البقاع المقدسة وتأمين الإقامة بمكّة المكرمة والمدينة المنورة في ظروف تنظيمية محكمة.

وفي إطار الإعداد الديني، أفاد المصدر ذاته بأنه تم الشروع مباشرة إثر استكمال الإجراءات في تنظيم دروس توعوية وإرشادية شملت مختلف معتمديات الجهة لفائدة الحجيج، توقفت خلال شهر رمضان، قبل أن تُستأنف بعده لتعزيز معارفهم الفقهية وضبط الأحكام المتعلقة بمناسك الحج، بما ييسّر أداء كافة المناسك على الوجه الأكمل.
وأشار المسؤول الجهوي إلى أن رحلة حجيج ولاية القصرين نحو البقاع المقدسة مبرمجة ليوم 11 ماي المقبل على الساعة العاشرة ليلاً، انطلاقًا من مطار المنستير الدولي عبر الخطوط السعودية.
