بطولة فرنسا: باريس سان جيرمان يعلن غياب لاعبه فيتينيا بسبب الإصابة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب لاعبه البرتغالي فيتينيا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.وأوضح النادي، في بيان له اليوم، أن اللاعب أصيب خلال مشاركته في مباراة الجولة 30 من البطولة الفرنسية، والتي جمعت باريس سان جيرمان بنظيره أولمبيك ليون، ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية عقب اللقاء لتحديد طبيعة الإصابة.وأشار البيان إلى أن الفحوصات كشفت عن إصابة فيتينيا بالتهاب في الكعب الأيمن نتيجة صدمة قوية تعرض لها خلال المباراة، وهو ما سيحرمه من التواجد مع الفريق في المرحلة الحالية، دون تحديد مدة غيابه بشكل دقيق.وأكد البيان أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة تحت إشراف الجهاز الطبي، مع متابعة مستمرة لحالته الصحية، على أن يتم إجراء تقييم جديد مع نهاية الأسبوع للوقوف على مدى استجابته للعلاج وتحديد موعد عودته للتدريبات والمباريات.ويشكل غياب فيتينيا ضربة لخط وسط الفريق، حيث يعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني في بناء اللعب وتنظيم إيقاع الفريق، ما يضع الجهاز الفني أمام تحد لإيجاد البديل المناسب خلال المباريات المقبلة.