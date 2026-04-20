Babnet   Latest update 22:24 Tunis

قطب إفريقي للطب التكاملي، محور جلسة عمل بين تونس والصين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e68a991d9936.61082392_pmohfiqjengkl.jpg>
Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 21:19
      
مثل إحداث قطب إفريقي للطب التكاملي، محور جلسة عمل جمعت، اليوم، وزير الصحة مصطفى الفرجاني بوفد عن جامعة جيانغشي للطب الصيني التقليدي، خصصت لبحث سبل تسريع تنفيذ مشاريع مشتركة ذات طابع عملي بين الجانبين.



   وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تثمين الثروات النباتية والطبيعية التي تزخر بها تونس، من خلال إطلاق مشروع لإنتاج أدوية مُعَيرة مستخلصة من النباتات الطبية المحلية وفق المعايير الدولية، بما من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية.

  كما تناولت الجلسة مشروع إدماج الطب التكاملي داخل المؤسسات الاستشفائية، عبر بعث اختصاص الطب التقليدي بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، بالشراكة مع كلية الطب بتونس، بهدف تكوين كفاءات تونسية وإفريقية قادرة على تطوير هذا المجال.


وفي جانب البحث والابتكار، تم الاتفاق على إطلاق برامج مشتركة تونسية صينية لتطوير بروتوكولات علاجية مبتكرة، تجمع بين الخبرة الطبية الوطنية والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يندرج في إطار توجه تونس لترسيخ موقعها كمنصة إقليمية للطب التكاملي وبوابة نحو إفريقيا، من خلال شراكة ثلاثية (تونس والصين وإفريقيا) قائمة على نقل المعرفة وتثمين الموارد الطبيعية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327809

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أفريل 2026 | 3 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:00
16:00
12:25
05:39
04:06
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
19° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-14
30°-17
27°-16
23°-16
22°-14
  • Avoirs en devises 24903,9
  • (20/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41569 DT
  • (20/04)
  • 1 $ = 2,87954 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/04)     2296,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/04)   27908 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio
Babnet

مقالات رأي >>