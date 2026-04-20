قطب إفريقي للطب التكاملي، محور جلسة عمل بين تونس والصين

مثل إحداث قطب إفريقي للطب التكاملي، محور جلسة عمل جمعت، اليوم، وزير الصحة مصطفى الفرجاني بوفد عن جامعة جيانغشي للطب الصيني التقليدي، خصصت لبحث سبل تسريع تنفيذ مشاريع مشتركة ذات طابع عملي بين الجانبين.وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تثمين الثروات النباتية والطبيعية التي تزخر بها تونس، من خلال إطلاق مشروع لإنتاج أدوية مُعَيرة مستخلصة من النباتات الطبية المحلية وفق المعايير الدولية، بما من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية.كما تناولت الجلسة مشروع إدماج الطب التكاملي داخل المؤسسات الاستشفائية، عبر بعث اختصاص الطب التقليدي بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، بالشراكة مع كلية الطب بتونس، بهدف تكوين كفاءات تونسية وإفريقية قادرة على تطوير هذا المجال.وفي جانب البحث والابتكار، تم الاتفاق على إطلاق برامج مشتركة تونسية صينية لتطوير بروتوكولات علاجية مبتكرة، تجمع بين الخبرة الطبية الوطنية والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية.وأكد الجانبان أن هذا التعاون يندرج في إطار توجه تونس لترسيخ موقعها كمنصة إقليمية للطب التكاملي وبوابة نحو إفريقيا، من خلال شراكة ثلاثية (تونس والصين وإفريقيا) قائمة على نقل المعرفة وتثمين الموارد الطبيعية.