الكيني كورير يحطم الرقم القياسي لماراطون بوسطن
فاز العداء الكيني جون كورير اليوم الاثنين بماراطون بوسطن للعام الثاني على التوالي محطما الرقم القياسي للسباق بعدما أنهاه في ساعتين ودقيقة واحدة و52 ثانية.
وكانت كينيا الرابح الأكبر في أقدم ماراطون في العالم، بعدما توجت حاملة اللقب شارون لوكيدي بلقب سباق السيدات، مسجلة ساعتين و18 دقيقة و51 ثانية.
وكانت لوكيدي قد حققت الرقم القياسي للسباق في العام الماضي، عندما أنهته في ساعتين و17 دقيقة و22 ثانية.
وفي سباق الرجال، وعند علامة 20 ميلا، تجاوز كورير العداء الإثيوبي ميلكيشا مينجيشا لينتزع صدارة السباق.
وركض كورير منفردا في الأميال الستة الأخيرة، محطما الرقم القياسي السابق، الذي كان قد سجله مواطنه جيفري موتاي عام 2011 حين سجل ساعتين وثلاث دقائق وثانيتين.
وشهد السباق، الذي أقيم للمرة 130، انطلاقة باردة، إذ بلغت درجة الحرارة (سبع درجات مئوية)، في يوم ساعدت فيه رياح خفيفة المتسابقين على تحقيق أزمنة مميزة.
