الكيني كورير يحطم الرقم القياسي لماراطون بوسطن

فاز العداء ‌الكيني جون كورير اليوم الاثنين بماراطون بوسطن للعام الثاني ⁠على التوالي محطما الرقم القياسي للسباق بعدما أنهاه ​في ساعتين ودقيقة واحدة و52 ثانية.وكانت كينيا ⁠الرابح الأكبر في أقدم ماراطون في العالم، ⁠بعدما توجت حاملة اللقب شارون لوكيدي بلقب سباق السيدات، مسجلة ساعتين و18 دقيقة و51 ثانية.وكانت لوكيدي قد حققت الرقم القياسي للسباق ​في العام الماضي، عندما أنهته في ساعتين و17 دقيقة و22 ‌ثانية.وفي سباق الرجال، وعند علامة 20 ميلا، تجاوز ⁠كورير العداء الإثيوبي ميلكيشا ‌مينجيشا لينتزع صدارة السباق.وركض كورير منفردا في الأميال الستة الأخيرة، محطما الرقم القياسي السابق، الذي كان قد سجله مواطنه جيفري موتاي عام ‌2011 حين سجل ساعتين ⁠وثلاث دقائق وثانيتين.وشهد السباق، الذي أقيم للمرة 130، ‌انطلاقة باردة، إذ بلغت درجة الحرارة (سبع درجات مئوية)، في يوم ساعدت ‌فيه ⁠رياح خفيفة المتسابقين على تحقيق أزمنة مميزة.