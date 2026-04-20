الكاتب العام للنجم الساحلي لـ "وات": لم يرد على الكتابة العامة أي قرار كتابي باستقالة الهيئة التسييرية من مهامها

نفى محمد صالح سويلم الكاتب العام للنجم الرياضي الساحلي مساء اليوم الاثنين استقالة الهيئة التسييرية للفريق من مهامها.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الكتابة العامة لجمعية النجم الرياضي الساحلي لم يرد عليها أي قرار كتابي باستقالة الهيئة التسييرية التي يترأسها فؤاد قاسم.ويأتي هذا التوضيح من الكتابة العامة ردا على ما تمّ تداوله اليوم الاثنين في عدد من وسائل الاعلام الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي في خصوص استقالة الهيئة التسييرية، وذلك بعدما أعلن رئيس اللجنة القانونية والناطق الرسمي للنجم الساحلي، محمد بن براهم في منشور على صفحته الرسمية استقالته من مهامه.وفي هذا الشأن، أكد محمد بن براهم في تصريح ل"وات" أنّ قرار الاستقالة من عضوية الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي جاء بسبب غياب الانسجام في طريقة العمل وفق تعبيره.وأوضح أنّ قراره كان عن قناعة شخصية بعدم قدرته على تقديم الإضافة وتحسين الوضع في المرحلة الحالية، في ظل تباين كبير في الرؤى وطرق العمل، وهو ما حال دون تحقيق الانسجام الضروري لخدمة مصلحة النادي بالشكل المطلوب.يذكر أنّ النجم الساحلي عاش في الآونة الأخيرة أزمة نتائج في مختلف الفروع آخرها خروج فريق أكابر كرة القدم من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس اثر هزيمته أمس الأحد أمام الملعب القابسي بنتيجة 3 - 4 .ويحتل النجم الساحلي المركز السادس في جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ب35 نقطة.