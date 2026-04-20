الدورة الثانية من الملتقى العلمي الدولي للأدب الوجيز يومي 24 و25 أفريل 2026

تحت عنوان "الأدب الوجيز ووسائط التواصل الاجتماعي"، تحتضن مدينة سوسة يومي 24 و 25 أفريل الجاري الدورة الأولى من الملتقى العلمي الدولي للأدب الوجيز.وسيُسجل هذا المُلتقى الذي ينتظم بباردة من صالون الأدب الوجيز بسوسة بالشراكة مع جمعية الفينيق للثقافة والإبداع، خلال دورته الحالية الإعلان عن نتائج جائزة أمين الذيب للأدب الوجيز في دورتها الأولى، التي ستُخصص للومضة، وذلك خلال اختتام المُلتقى يوم 25 أفريل 2026.ويتضمن برنامج هذه الدورة جلسات علمية وإبداعية تجمع بين المداخلات الأكاديمية والتجارب الأدبية في كتابة الأدب الوجيز، فضلا عن تنظيم عدد من الفعاليات الأخرى التي تراوح بين الفني والتكويني وبين التعريف بالخصوصيات الثقافية لمدينة سوسة.وتشرف على انتقاء المحتوى العلمي لهذه الدورة لجنة علمية تتكون من عدد من الجامعيين من تونس وبعض البلدان العربية وهم، محمد القاضي ورضا بن حميد ورضا الأبيض وبسمة نهى الشاوش وآمنة الرميلي ، من تونس، وآمنة بلعلى من الجزائر ومحمد مشبال ومحمد خطابي من المغرب وحسين المناصرة من فلسطين.وفي جانبها العلمي، تتضمن هذه الدورة إقامة ثلاث جلسات علمية كبرى تؤثث كل واحدة منها أربع مداخلات ، وتتمحور الأولى حول الأدب الوجيز في الفضاء الرقمي وتشمل مداخلات من تونس والمغرب ولبنان ويرأسها الجامعي التونسي رضا بن حميد ، أما الجلسة العلمية الثانية فستخصص للشعر في الفضاء الرقمي وستشهد مداخلات لباحثين من تونس والجزائر برئاسة الجامعي التونسي شفيع بالزين، في حين تخصص الجلسة العلمية الثالثة لموضوع القصة القصيرة في الفضاء الرقمي وتؤثثها مداخلات من تونس والمغرب واليمن وترأسها الجامعية عفاف الشتيوي.وفضلا عن الجلسة العلمية الأولى، يتضمن البرنامج في يومه الأول تخصيص جلسة للمبدعين في الأدب الوجيز وتؤثثها مداخلات لمحمد بوحوش ويونس السلطاني وشيراز دردور من تونس، وحسن علي البطران من السعودية ومعاشو قرور من الجزائر وفاضل عبد العباس من العراق وتمارا الذيب من لبنان، بالإضافة إلى تنظيم ورشة في كتابة الومضة يشرف عليها كل من محمود الغانمي وشيراز دردور، وتليها سهرة شعرية موسيقية مع كريم العمروني، وذلك يوم 24 أفريل 2026 بأحد النزل بسوسة.