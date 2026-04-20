وزيرة العدل تدشن مقر مصحة إطارات وأعوان السجون والإصلاح بالرابطة

دشنت وزيرة العدل ليلى جفال، بعد ظهر اليوم الإثنين، مصحة موظفي السجون والإصلاح بالرابطة (تونس العاصمة)، وذلك تكريسا لتوجهات الوزارة الرامية إلى مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الموجهة لفائدة إطارات وأعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفي إطار السعي الى الارتقاء بالخدمات الصحية لفائدة منتسبي السلك وأفراد عائلاتهم.واطلعت الوزيرة، على مختلف مكونات المصحة، وزارت مختلف أقسامها وعاينت التجهيزات المتوفرة بها. كما تحادثت مع الإطار الطبي وشبه الطبي المعين بها، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.وأكدت أن هذا المكسب من شأنه أن يعزز المرفق الصحي لمنتسبي السلك، داعية إلى مزيد تدعيم الخدمات المسداة مع ضرورة الحرص على الحفاظ على تجهيزات المصحة وحسن استغلالها.وحضر حفل التدشين كل من رئيس ديوان وزيرة العدل وعضو الديوان المكلف بالمنظومة السجنية والإصلاحية ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح، الى جانب ثلة من سامي إطارات الهيئة العامة للسجون والإصلاح.