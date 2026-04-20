Babnet   Latest update 18:06 Tunis

وزيرة العدل تدشن مقر مصحة إطارات وأعوان السجون والإصلاح بالرابطة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e63d113ab7b8.98961974_geijmloqnpkhf.jpg>
Publié le Lundi 20 Avril 2026 - 15:48
      
دشنت وزيرة العدل ليلى جفال، بعد ظهر اليوم الإثنين، مصحة موظفي السجون والإصلاح بالرابطة (تونس العاصمة)، وذلك تكريسا لتوجهات الوزارة الرامية إلى مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الموجهة لفائدة إطارات وأعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح، وفي إطار السعي الى الارتقاء بالخدمات الصحية لفائدة منتسبي السلك وأفراد عائلاتهم.

واطلعت الوزيرة، على مختلف مكونات المصحة، وزارت مختلف أقسامها وعاينت التجهيزات المتوفرة بها. كما تحادثت مع الإطار الطبي وشبه الطبي المعين بها، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.


وأكدت أن هذا المكسب من شأنه أن يعزز المرفق الصحي لمنتسبي السلك، داعية إلى مزيد تدعيم الخدمات المسداة مع ضرورة الحرص على الحفاظ على تجهيزات المصحة وحسن استغلالها.


وحضر حفل التدشين كل من رئيس ديوان وزيرة العدل وعضو الديوان المكلف بالمنظومة السجنية والإصلاحية ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح، الى جانب ثلة من سامي إطارات الهيئة العامة للسجون والإصلاح.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327788

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الاثنين 20 أفريل 2026 | 3 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:00
16:00
12:25
05:39
04:06
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet27°
24° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-14
30°-17
28°-17
24°-15
21°-15
  • Avoirs en devises 24903,9
  • (20/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41569 DT
  • (20/04)
  • 1 $ = 2,87954 DT
  • Solde Compte du Trésor     (17/04)     2296,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (17/04)   27908 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio
Babnet

مقالات رأي >>