ابرام عقد اهداف بين وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن لتمويل قروض موسمية لفائدة صغار الفلاحين بقيمة 10 مليون دينار

وقعت وزارة الفلاحة والبنك التونسي للتضامن، الاثنين، عقد اهداف يشمل تخصيص خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لتمويل قروض موسمية لفائدة صغار الفلاحين.ويشترط للانتفاع بالبرنامج ممارسة النشاط الفلاحي كنشاط اساسي وان لا يتجاوز عمر المنتفع بالقرض السبعين سنة.ويستثنى منه الموظفون العاملون في القطاع العمومي او القطاع الخاص واصحاب المهن الحرة والذي يعتبر النشاط الفلاحي نشاطا ثانويا بالنسبة لهم.ولا يشترط للانتفاع بالبرنامج توفير تمويل ذاتي على ان تكون نسبىة الفائدة البنكية قارة في حدود 5 بالمائة، ودون الحاجة لتوفير ضمانات عينية.ويسدد القرض في قسط واحد. وحدد تاريخ السداد الاقصى نهاية الموسم الفلاحي على ان لا يتجاوز تاريخ 31 مارس 2027.وتلتزم وزارة الفلاحة، بمقتضى الاتفاق، بالقيام بالمعاينات الميدانية والدراسة الفنية للمطالب وايضا المتابعة الفنية للمنتفعين ومرافقتهم وتاطيرهم، فيما يلتزم البنك التونسي للتضامن بدراسة الملفات حسب الاجراءات المتبعة من طرف البنك وابداء الراي في تمويل القروض الموسمية.كما يتولى البنك القيام با جراءات انجاز القرض واعلام المصالح المركزية للوزارة حول تقدم انجاز تمويل القروض الموسمية فضلا عن الحرص على استخلاص المبالغ التي تم صرفها لفائدة المنتفعين في الاجال المحددة.