كاس الكونفدرالية الافريقية - اتحاد الجزائر ينتزع التعادل من أولمبيك أسفي المغربي 1-1 ويعبر إلى النهائي

انتزع اتحاد ⁠الجزائر التعادل 1-1 من مضيفه أولمبيك أسفي المغربي الذي يدربه التونسي شكري الخطوي في إياب ​قبل نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم الأحد ليلاقي الزمالك المصري ​في النهائي.وصعد اتحاد الجزائر بفضل قاعدة الهدف المسجل خارج الأرض بعد أن تعادل الفريقان ذهابا بلا أهداف في الجزائر.وسيلعب اتحاد الجزائر ‌في المباراة النهائية أمام الزمالك المصري الذي بلغ النهائي للمرة ‌الثالثة في تاريخه يوم الجمعة الماضي بعد تعادله سلبيا مع شباب بلوزداد الجزائري في لقاء الإياب بالقاهرة ليفوز 1-صفر في مجموع المباراتين.وتأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة و20 دقيقة بسبب مناوشات بين جماهير ⁠الفريقين لينزل على إثرها بعض أفراد من الجماهير إلى أرضية الملعب ما دفع حكم اللقاء إلى أن يأمر اللاعبين بالعودة إلى غرف تغيير الملابس.وسجل أحمد خالدي هدف التقدم لاتحاد الجزائر في الدقيقة ​الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء. وتعادل السنغالي موسى كوني لأصحاب الأرض في الدقيقة 75 من ضربة رأس إثر ركلة ركنية.وسيقام ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية في التاسع من ماي المقبل في الجزائر قبل أن يستضيف الزمالك مباراة الإياب في القاهرة يوم 16 من الشهر ذاته.يذكر ان اتحاد الجزائر سبق له إحراز لقب كاس الكونفدرالية مرة واحدة سنة 2023 بينما توج به الزمالك المصري مرتين عامي 2019 و2024.