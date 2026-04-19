يوم قنصلي بمدينة روان الفرنسيّة لفائدة المواطنين التونسيين المقيمين بها (قنصلية تونس بباريس)

نظّمت القنصلية العامّة لتونس بباريس ، اليوم الأحد ، يوم قنصلي بمدينة روان الفرنسيّة (Rouen ) لفائدة المواطنين المقيمين بهذه المدينة وما جاورها وذلك في إطار تواصل حملة تقريب الخدمات القنصلية من الجالية التونسية الراجعة بالنظر إليها لسنة 2026.وأوضحت القنصلية ، في بلاغ لها نشر على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، أنّ عدد هام من المواطنين قد تمكّنوا من الانتفاع من الخدمات القنصليّة المسداة والتي كانت قد أعلنت في بلاغ سابق لها بأنّ هذه الخدمات التي تمّ تقديمها تتمثّل في قبول مطالب جوازات السفر وقبول مطالب التسجيل القنصلي وتجديد بطاقات القنصلية ومطالب إدراج الولادة والزواج والتعريف بالإمضاء وقبول مطالب الحصول على بطاقة عدد 3 .