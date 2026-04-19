الرابطة الثانية: نتائج الجولة 23 (الدفعة الثانية) والترتيب

Publié le Dimanche 19 Avril 2026 - 18:10
      
في ما يلي نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:

المجموعة الثانية

الأحد 19 أفريل 2026

* جمعية أريانة – أولمبيك سيدي بوزيد 2-0

* اتحاد قصور الساف – قوافل قفصة 4-2
* نسر جلمة – مستقبل القصرين 1-0
* هلال الرديف – سبورتينغ المكنين 2-3

الأربعاء 22 أفريل 2026 (مباريات متبقية)

* جندوبة الرياضية – أمل بوحجلة
* تقدم ساقية الداير – النادي القربي
* الملعب القابسي – القلعة الرياضية

الترتيب

1. الملعب القابسي 47 ن / 22 م
2. تقدم ساقية الداير 46 / 22
3. مستقبل القصرين 43 / 23
4. اتحاد قصور الساف 32 / 23
5. النادي القربي 30 / 22
6. جمعية أريانة 30 / 23
7. جندوبة الرياضية 29 / 22
8. أمل بوحجلة 28 / 22
9. هلال الرديف 28 / 23
10. قوافل قفصة 27 / 23
11. القلعة الرياضية 26 / 22
12. سبورتينغ المكنين 25 / 23
13. نسر جلمة 25 / 23
14. أولمبيك سيدي بوزيد 14 / 23

المجموعة الأولى

السبت 18 أفريل 2026

* جمعية مقرين – مكارم المهدية 0-0
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – المحيط القرقني 0-4
* الهلال الشابي – سبورتينغ بن عروس 1-0
* سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد بوسالم 1-0

الثلاثاء 21 أفريل 2026

* كوكب عقارب – بعث بوحجلة

الأربعاء 22 أفريل 2026

* اتحاد تطاوين – نادي حمام الأنف
* هلال مساكن – أمل حمام سوسة

الترتيب

1. أمل حمام سوسة 48 / 22
2. نادي حمام الأنف 43 / 22
3. اتحاد تطاوين 42 / 22
4. سكك الحديد الصفاقسي 39 / 23
5. هلال مساكن 30 / 22
6. سبورتينغ بن عروس 30 / 23
7. مكارم المهدية 28 / 23
8. جمعية مقرين 27 / 23
9. محيط قرقنة 27 / 23
10. هلال الشابة 27 / 23
11. بعث بوحجلة 26 / 22
12. اتحاد بوسالم 23 / 23
13. كوكب عقارب 21 / 22
14. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة 14 / 23
