Babnet   Latest update 23:13 Tunis

إطلاق أول تجربة لاستغلال المنصة الوطنية للتصريح بالولادات بمستشفى المنجي سليم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69469547a78d39.03078059_ojlepfgkqnihm.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Avril 2026 - 15:26 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أطلق مركز الإعلامية لوزارة الصحة أول تجربة للمنصة الوطنية للتصريح بالولادات، وذلك بـمستشفى منجي سليم، في خطوة تهدف إلى رقمنة مسار تسجيل المواليد وتبسيط إجراءاته داخل المؤسسات الصحية، وفق ما جاء في بيان له أمس السبت.
وتتيح هذه المنصة تسجيل الولادات بشكل رقمي وفوري، مع ربط مباشر بالأنظمة الوطنية، بما يمكّن من إسناد معرف صحي آلي للمولود منذ لحظة ولادته.
   ويُنتظر أن يساهم هذا النظام في تسريع إجراءات التصريح بالمولود، وتقليص الآجال الإدارية، إلى جانب تحسين دقة المعطيات وضمان هوية صحية رقمية منذ البداية.

ووفق المعطيات الصادرة عن المركز، فإن المنصة تمكّن مهنيي الصحة من إدخال البيانات بشكل مباشر، ما يقلل من الأخطاء المرتبطة بالمعالجة اليدوية ويُحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة.
   وتُعد هذه التجربة الأولى خطوة تمهيدية قبل تعميم المنصة تدريجيا على بقية المؤسسات الصحية في مختلف الجهات، في إطار توجه أوسع نحو رقمنة الخدمات الصحية وتعزيز نجاعتها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327739

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أفريل 2026 | 3 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:00
16:00
12:25
05:39
04:06
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet29°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-14
29°-16
28°-16
23°-15
24°-14
  • Avoirs en devises 24818,3
  • (17/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,41278 DT
  • (17/04)
  • 1 $ = 2,87736 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/04)     2378,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/04)   27949 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>