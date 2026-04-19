إطلاق أول تجربة لاستغلال المنصة الوطنية للتصريح بالولادات بمستشفى المنجي سليم

أطلق مركز الإعلامية لوزارة الصحة أول تجربة للمنصة الوطنية للتصريح بالولادات، وذلك بـمستشفى منجي سليم، في خطوة تهدف إلى رقمنة مسار تسجيل المواليد وتبسيط إجراءاته داخل المؤسسات الصحية، وفق ما جاء في بيان له أمس السبت.وتتيح هذه المنصة تسجيل الولادات بشكل رقمي وفوري، مع ربط مباشر بالأنظمة الوطنية، بما يمكّن من إسناد معرف صحي آلي للمولود منذ لحظة ولادته.ويُنتظر أن يساهم هذا النظام في تسريع إجراءات التصريح بالمولود، وتقليص الآجال الإدارية، إلى جانب تحسين دقة المعطيات وضمان هوية صحية رقمية منذ البداية.ووفق المعطيات الصادرة عن المركز، فإن المنصة تمكّن مهنيي الصحة من إدخال البيانات بشكل مباشر، ما يقلل من الأخطاء المرتبطة بالمعالجة اليدوية ويُحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة.وتُعد هذه التجربة الأولى خطوة تمهيدية قبل تعميم المنصة تدريجيا على بقية المؤسسات الصحية في مختلف الجهات، في إطار توجه أوسع نحو رقمنة الخدمات الصحية وتعزيز نجاعتها.