30 سنة سجنا لامراة تزعمت شبكة خطيرة كانت تدلس ملكية عقارات تابعة للدولة وتفرط فيها بالبيع لخواص!
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 30 سنة في حق امرأة ثبت تورطها في تزعّم شبكة إجرامية مختصة في التدليس والتحيل بهدف الاستيلاء على عقارات تابعة للدولة.
وتفيد معطيات الملف بأن الأبحاث الأمنية، التي باشرتها الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني، مكّنت من كشف نشاط الشبكة وتفكيك عناصرها، حيث تبيّن تورط المتهمة في قضايا عدلية خطيرة استهدفت أراضي ذات قيمة عقارية مرتفعة تابعة لأربع مؤسسات عمومية.
واعتمدت المتهمة، وفق التحقيقات، على تزوير وثائق ملكية والاستيلاء على العقارات، قبل إعادة تفويتها إلى أطراف خاصة عبر إجراءات تسجيل غير قانونية، في إطار عمليات منظمة للتحيل على أملاك الدولة.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد الملاحقات القضائية ضد شبكات التدليس والاستيلاء على الأملاك العمومية، خاصة تلك التي تستهدف العقارات ذات القيمة العالية.
