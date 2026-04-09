الرابطة الثانية: حكام مباريات الجولة الثانية والعشرين
أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي ستدور على دفعتين يومي السبت 11 أفريل والاثنين 13 أفريل، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.
السبت 11 أفريل 2026 – المجموعة الثانية* ملعب قربة
النادي القربي – جمعية أريانة
الحكم: حمزة الوسلاتي
* ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – نسر جلمة
الحكم: وليد المنصري
* ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين – الملعب القابسي
الحكم: حسام بن ساسي
* ملعب المكناسي
أولمبيك سيدي بوزيد – جندوبة الرياضية
الحكم: سفيان جبارة
* ملعب القصرين
مستقبل القصرين – تقدم ساقية الداير
الحكم: باسم بالعيد
* ملعب بوشمة
أمل بوشمة – اتحاد قصور الساف
الحكم: ياسين المرغني
* ملعب قفصة
قوافل قفصة – هلال الرديف
الحكم: عبد السلام ماني
الاثنين 13 أفريل 2026 – المجموعة الأولى* ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس – كوكب عقارب
الحكم: أكرم النايلي
* ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف – جمعية مقرين
الحكم: أمين الفقير
* ملعب بوسالم
اتحاد بوسالم – هلال مساكن
الحكم: منتصر بالعربي
* ملعب بوعلي الحوار (حمام سوسة)
أمل حمام سوسة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
الحكم: حسان السالمي
* ملعب أحمد خواجة (المهدية)
مكارم المهدية – الهلال الشابي
الحكم: سيف الورتاني
* ملعب بوحجلة
بعث بوحجلة – سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: أشرف الحركاتي
* ملعب 2 مارس (صفاقس)
المحيط القرقني – اتحاد تطاوين
الحكم: هيثم الطرابلسي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327147