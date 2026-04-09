الرابطة الثانية: حكام مباريات الجولة الثانية والعشرين

السبت 11 أفريل 2026 – المجموعة الثانية





الاثنين 13 أفريل 2026 – المجموعة الأولى



أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة، التي ستدور على دفعتين يومي السبت 11 أفريل والاثنين 13 أفريل، انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.النادي القربي – جمعية أريانةالحكم: حمزة الوسلاتيالقلعة الرياضية – نسر جلمةالحكم: وليد المنصريسبورتينغ المكنين – الملعب القابسيالحكم: حسام بن ساسيأولمبيك سيدي بوزيد – جندوبة الرياضيةالحكم: سفيان جبارةمستقبل القصرين – تقدم ساقية الدايرالحكم: باسم بالعيدأمل بوشمة – اتحاد قصور السافالحكم: ياسين المرغنيقوافل قفصة – هلال الرديفالحكم: عبد السلام مانيسبورتينغ بن عروس – كوكب عقاربالحكم: أكرم النايلينادي حمام الأنف – جمعية مقرينالحكم: أمين الفقيراتحاد بوسالم – هلال مساكنالحكم: منتصر بالعربيأمل حمام سوسة – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبةالحكم: حسان السالميمكارم المهدية – الهلال الشابيالحكم: سيف الورتانيبعث بوحجلة – سكك الحديد الصفاقسيالحكم: أشرف الحركاتيالمحيط القرقني – اتحاد تطاوينالحكم: هيثم الطرابلسي