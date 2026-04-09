الجامعة الوطنية للنقل تقرر شن اضراب عام لقطاع النقل غير المنتظم للاشخاص يوم 27 افريل 2026

أعلنت الجامعة الوطنية للنقل، في بيان، صادر عنها، دخول قطاع النقل غير المنتظم للاشخاص "تاكسي فردي جماعي سياحي لواج ونقل ريفي"، في اضراب عام، يوم الاثنين 27 افريل 2026 بكامل مناطق الجمهورية.كما تم الاتفاق، خلال الاجتماع العام للمكاتب التنفيذية للغرف النقابية الوطنية للنقل العمومي، المنعقد يوم 7 افريل 2026، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الاربعاء 15 افريل 2026، بداية من الساعة الثامنة صباحا امام وزارة النقل "كلفت نظر وفرصة للتدارك قبل الدخول في الاضراب العام".وخصص الاجتماع، الذي التأم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لمناقشة مشاغل مختلف مهن النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص وتفاعل سلطة الاشراف مع هذه المشاغل.وتناول النقاش، أساسا، عدم تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا خاصة، خلال جلسة يوم 22 جانفي 2026، التي جمعت وزارة النقل بممثلين عن الجامعة الوطنية للنقل والغرف النقابية الوطنية المعنية، خاصة في ما يتعلّق بتفعيل التعريفة موفى مارس 2026، وملف تنقيح الامر 581 والقانون عدد 33 لسنة 2024، وتنظيم استغلال التطبيقات وكراس شروط نظام العمل بالمحطات.