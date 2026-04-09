تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار يومي 25 و 26 جوان 2026.وتمثل هذه التظاهرة، التي تنعقد مرة كل سنتين، موعدا استثماريا وترويجيا تراهن عليه تونس للتعريف بمناخ الأعمال واستعراض جملة الإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها والتي تعتزم تنفيذها في الفترة القادمة، لا سيما اشتغال الحكومة مع مختلف المنظمات الوطنية والمهنية على اعداد مشروع قانون استثماري جديد يواكب التحولات العالمية .وينتظر، وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن تشهد هذه الدورة مشاركة قياسية تناهز 1000 من صانعي القرار والفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الدولية وصناديق الاستثمار والشركاء الماليين من مختلف أنحاء العالم.ويأتي منتدى "تونس للاستثمار" في ظرفية اقتصادية تهدف فيها تونس إلى تعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة المتوسطية والدولية .ويسعى المنتدى إلى تسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية والمناخ التحفيزي الذي توفره الدولة التونسية للمستثمرين الأجانب والمحليين.وينتظر ان يتم خلال هذه التظاهرة الترويحية عرض مشاريع كبرى في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية والصناعات الميكانيكية والكهربائية.كما برمج المنظمون جلسات حوار ونقاش تركز على على الاستثمارات الخضراء والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي تساهم في خلق مواطن الشغل.وتعتبر هذه الدورة "الأكبر" مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تهدف تونس من خلالها إلى تأكيد تموقعها كمنصة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، مستفيدة من كفاءة مواردها البشرية وقربها الجغرافي من أوروبا.ويعدّ "منتدى تونس للاستثمار" الموعد الاقتصادي الأبرز في البلاد، حيث يمثل فرصة للحوار المباشر بين الحكومة والقطاع الخاص الدولي لتذليل العقبات أمام تدفق رؤوس الأموال وتحفيز النمو الاقتصادي.يشار إلى ان تونس تستهدف خلال كامل سنة 2026 جذب استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 4 مليار دينار مقابل 5ر3 مليار دينار (ثلاثة فاصل خمسة مليار دينار) محققة في سنة 2025