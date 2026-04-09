رابطة أبطال أوروبا: سان جيرمان وأتلتيكو مدريد يحققان الأفضلية ذهابًا

تفوق واضح لسان جيرمان في باريس





أتلتيكو يعاقب برشلونة في كامب نو



مواجهات مرتقبة في الإياب



حقق باريس سان جيرمان، حامل اللقب، فوزًا مستحقًا على ضيفه ليفربول بنتيجة، فيما عاد أتلتيكو مدريد بانتصار ثمين خارج الديار على حساب برشلونة بنفس النتيجة، في ذهاب الدور ربع النهائي من رابطة أبطال أوروبا.فرض الفريق الباريسي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة أفضليته بهدفين حملا توقيع ديزيريه دويه في الدقيقة 11 والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 65.وسيكون الحسم في مباراة الإياب المرتقبة على ملعب "أنفيلد"، حيث يسعى ليفربول لتدارك تأخره أمام جماهيره.وفي المباراة الثانية، تمكن أتلتيكو مدريد من استغلال النقص العددي في صفوف برشلونة، بعد طرد باو كوبارسي في الدقيقة 44، ليحسم المواجهة بثنائية سجلها خوليان ألفاريس (45) وألكسندر سورلوث (70).وأنهى هذا الفوز سلسلة اللاهزيمة لبرشلونة التي امتدت لتسع مباريات، كما أعاد أتلتيكو إلى سكة الانتصارات.من المنتظر أن تتجدد المواجهة بين برشلونة وأتلتيكو في إياب ربع النهائي، في حين سيلاقي المتأهل من مواجهة سان جيرمان وليفربول الفائز من لقاء بايرن ميونيخ وريال مدريد، علما بأن الفريق الألماني فاز ذهابًافي مدريد.أما المتأهل من مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، فسيلاقي في نصف النهائي الفائز من لقاء أرسنال وسبورتينغ لشبونة، بعد فوز الفريق الإنجليزي ذهابًا بهدف دون رد.