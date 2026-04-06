اخلاء  فوري لمسكنين بعين شرشارة معتمدية فرنانة تضررا من انزلاق أرضي وتوصيات لتوفير رصيد عقاري جديد للقرية

أخلت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة مساء اليوم الاثنين، إخلاء فورا مسكنين بمنطقة عين شرشارة من عمادة العاذر معتمدية فرنانة بعد تضررهما من انزلاق أرضي جد يوم أمس الأحد بالتجمع السكني والطريق الموصل اليه وفق ما أكده عضو من اللجنة لوات.كما قررت اللجنة المنعقدة بصفة استثنائية عشية اليوم بمقر معتمدية فرنانة توفير مأوى للعائلتين وحماية بقية المتساكنين بإجراءات وقائية وتوفير ضمانات المرور الامن بالطريق الموصل الى عين شرشارة الذي طالته اضرارا متفاوتة الخطورة ودعوة مصالح خلية السكن الاجتماعي بالجهة لمعاينة المتضررين والمساكن المهددة بالانزلاق ،في انتظار تهيئة رصيد عقاري تابع لملك الدولة الغابي بمنطقة الغدير وتهيئته لإحداث قرية غابية لفائدة المتضررين .وكان والي الجهة الطيب الدريدي وأعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالجهة قد عاينوا اليوم الاثنين مستجدات الانزلاق الأرضي وما يستوجبه من إجراءات وقائية مستعجلة في انتظار تهيئة الطريق .يذكر أن منطقة عين شرشارة بمعتمدية فرنانة كثيرة التعرض لانزلاقات أرضية كلما تهاطلت الأمطار بمعدلات عالية ، وأن معتمدية فرنانة شهدت منذ موفى شهر مارس المنقضي والأيام الأربع الأولى من شهر أفريل الجاري معدلات قياسية من التساقطات المطرية .