Babnet   Latest update 21:25 Tunis

اخلاء  فوري لمسكنين بعين شرشارة معتمدية فرنانة تضررا من انزلاق أرضي وتوصيات لتوفير رصيد عقاري جديد للقرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d41633a15e31.71591964_qnepkimfhjgol.jpg>
Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 21:20
      
أخلت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة مساء اليوم الاثنين، إخلاء فورا مسكنين بمنطقة عين شرشارة من عمادة العاذر معتمدية فرنانة بعد تضررهما من انزلاق أرضي جد يوم أمس الأحد بالتجمع السكني والطريق الموصل اليه وفق ما أكده عضو من اللجنة لوات.

كما قررت اللجنة المنعقدة بصفة استثنائية عشية اليوم بمقر معتمدية فرنانة توفير مأوى للعائلتين وحماية بقية المتساكنين بإجراءات وقائية وتوفير ضمانات المرور الامن بالطريق الموصل الى عين شرشارة الذي طالته اضرارا متفاوتة الخطورة ودعوة مصالح خلية السكن الاجتماعي بالجهة لمعاينة المتضررين والمساكن المهددة بالانزلاق ،في انتظار تهيئة رصيد عقاري تابع لملك الدولة الغابي بمنطقة الغدير وتهيئته لإحداث قرية غابية لفائدة المتضررين .


وكان والي الجهة الطيب الدريدي وأعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالجهة قد عاينوا اليوم الاثنين مستجدات الانزلاق الأرضي وما يستوجبه من إجراءات وقائية مستعجلة في انتظار تهيئة الطريق  .
يذكر أن منطقة عين شرشارة بمعتمدية فرنانة كثيرة التعرض لانزلاقات أرضية كلما تهاطلت الأمطار بمعدلات عالية ، وأن معتمدية فرنانة  شهدت منذ موفى شهر مارس المنقضي والأيام الأربع الأولى من شهر أفريل الجاري معدلات قياسية من التساقطات المطرية .

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326974

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
13° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-9
26°-10
27°-13
26°-13
28°-14
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/04)     2163,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/04)   28233 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>