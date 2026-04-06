سيدي بوزيد: تقدم اشغال تهيئة الطريق الرابطة بين معتمديتي الرقاب وبئر علي بن خليفة وبين الهيشرية وبئر الحفي بنسبة 74 بالمائة

بلغت نسبة تقدم الأشغال الخاصة بتهيئة الطريق المحلية عدد 891 الرابطة بين معتمديتي الرقاب من ولاية سيدي بوزيد وبئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس والطريق 889 الرابطة بين معتمديتي الهيشرية وبئر الحفي 74 بالمائة، حسب ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان عبر صفحتها الرسمية.ويندرج المشروعان (بكلفة 24ر54 مليون دينار وبطول 43 كلم) في إطار البرنامج الخاص بتعصير البنية التحتية بولاية سيدي بوزيد المموّل من قبل البنك الإفريقي للتنمية، الذي يهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للطرقات وتدعيم السلامة المرورية والتقليص من الحوادث وجلب الاستثمار وتطوير الأنشطة الاقتصادية وأيضا إحداث مواطن شغل مباشرة (مرتبطة بالإنجاز) وغير مباشرة.يذكر أنّ البرنامج يتضمن أشغال تهذيب 138 كلم من الطرقات المرقمة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وقفصة، موزعة على 4 أقساط.