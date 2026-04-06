Babnet   Latest update 21:25 Tunis

سيدي بوزيد: تقدم اشغال تهيئة الطريق الرابطة بين معتمديتي الرقاب وبئر علي بن خليفة وبين الهيشرية وبئر الحفي بنسبة 74 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/regueb-640x411.jpg>
Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 21:20
      
بلغت نسبة تقدم الأشغال الخاصة بتهيئة الطريق المحلية عدد 891 الرابطة بين معتمديتي الرقاب من ولاية سيدي بوزيد وبئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس والطريق 889 الرابطة بين معتمديتي الهيشرية وبئر الحفي 74 بالمائة، حسب ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان عبر صفحتها الرسمية.
ويندرج المشروعان (بكلفة 24ر54 مليون دينار وبطول 43 كلم) في إطار البرنامج الخاص بتعصير البنية التحتية بولاية سيدي بوزيد المموّل من قبل البنك الإفريقي للتنمية، الذي يهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للطرقات وتدعيم السلامة المرورية والتقليص من الحوادث وجلب الاستثمار وتطوير الأنشطة الاقتصادية وأيضا إحداث مواطن شغل مباشرة (مرتبطة بالإنجاز) وغير مباشرة.
يذكر أنّ البرنامج يتضمن أشغال تهذيب 138 كلم من الطرقات المرقمة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وقفصة، موزعة على 4 أقساط.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326949

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
13° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-9
26°-10
27°-13
26°-13
28°-14
  • Avoirs en devises 24318,9
  • (06/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39228 DT
  • (06/04)
  • 1 $ = 2,92940 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/04)     2163,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/04)   28233 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>