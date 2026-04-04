الكرة الطائرة: الترجي والنجم يعززان حظوظهما في نصف نهائي البطولة

دارت مساء السبت مقابلات الجولة الثانية من سلسلة الدور نصف النهائي لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، والتي شهدت تأكيد الأفضلية لكل من الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي.* الترجي الرياضي التونسي 3 – 0 النادي الصفاقسي* مولدية بوسالم 1 – 3 النجم الساحلي* مولدية بوسالم 0 – 3 النجم الساحلي* الترجي الرياضي التونسي 3 – 0 النادي الصفاقسيعزز الترجي الرياضي تفوقه على النادي الصفاقسي بتحقيق الفوز الثاني على التوالي، ليقترب من حسم التأهل إلى الدور النهائي.من جهته، واصل النجم الساحلي عروضه القوية أمام مولدية بوسالم، مؤكداً تفوقه في هذه السلسلة.يُذكر أن نظام البطولة ينص على تأهل الفريق الذي يحققفي سلسلة نصف النهائي إلى الدور النهائي.ويواجه:* صاحب المركز الأول الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الرابع النادي الصفاقسي* صاحب المركز الثاني مولدية بوسالم صاحب المركز الثالث النجم الساحلي