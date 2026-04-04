ليندسي غراهام يلوّح باستخدام "قوة ساحقة" ضد إيران

I just had a great conversation with @POTUS. I totally support his ultimatum to the Iranian regime to open up the Strait of Hormuz and to do a peace deal.



A massive military operation awaits Iran if they choose poorly.



This regime has been severely crippled through Operation… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 4, 2026

أكد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام دعمه الكامل للإنذار الذي وجّهه الرئيس دونالد ترامب إلى إيران، ملوّحاً بإمكانية اللجوء إلى عمل عسكري واسع في حال عدم الامتثال لمطالب واشنطن.وأوضح غراهام أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى "قوة عسكرية ساحقة" إذا رفضت طهران القيام بأمرين أساسيين:أمام الملاحة الدوليةينهي النزاعوأشار السيناتور إلى أنه أجرى محادثة مع ترامب، عبّر خلالها عن قناعته بأن الإدارة الأمريكية لن تتردد في التصعيد إذا استمرت إيران في عرقلة الملاحة أو رفض الحلول الدبلوماسية.وأضاف أن "عملية عسكرية ضخمة" قد تُنفّذ في حال لم تغيّر طهران موقفها، داعياً القيادة الإيرانية إلى أخذ التهديدات الأمريكية بجدية.تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث يتواصل التصعيد العسكري والدبلوماسي، وسط ضغوط للتوصل إلى تسوية.وكان دونالد ترامب قد منح إيران مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق، محذراً من عواقب وصفها بـ"القاسية" في حال عدم الاستجابة، مع تأكيده سابقاً تمديد تعليق الضربات لإتاحة المجال أمام المفاوضات.