ليندسي غراهام يلوّح باستخدام "قوة ساحقة" ضد إيران

Publié le Samedi 04 Avril 2026 - 20:37
      
أكد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام دعمه الكامل للإنذار الذي وجّهه الرئيس دونالد ترامب إلى إيران، ملوّحاً بإمكانية اللجوء إلى عمل عسكري واسع في حال عدم الامتثال لمطالب واشنطن.

وأوضح غراهام أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى "قوة عسكرية ساحقة" إذا رفضت طهران القيام بأمرين أساسيين:


* فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية
* المضي قدماً في اتفاق سلام شامل ينهي النزاع



وأشار السيناتور إلى أنه أجرى محادثة مع ترامب، عبّر خلالها عن قناعته بأن الإدارة الأمريكية لن تتردد في التصعيد إذا استمرت إيران في عرقلة الملاحة أو رفض الحلول الدبلوماسية.

وأضاف أن "عملية عسكرية ضخمة" قد تُنفّذ في حال لم تغيّر طهران موقفها، داعياً القيادة الإيرانية إلى أخذ التهديدات الأمريكية بجدية.


تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث يتواصل التصعيد العسكري والدبلوماسي، وسط ضغوط للتوصل إلى تسوية.

وكان دونالد ترامب قد منح إيران مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق، محذراً من عواقب وصفها بـ"القاسية" في حال عدم الاستجابة، مع تأكيده سابقاً تمديد تعليق الضربات لإتاحة المجال أمام المفاوضات.
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
