شكوك حول مصير لقاء الدوحة بالدوري الماسي مع استمرار الصراع بالشرق الأوسط

لم يتغير موعد انطلاق موسم الدوري الماسي لألعاب ‌القوى الذي ‌من المقرر ‌أن ينطلق في الدوحة في الثامن من ماي لكن ⁠المنظمين قالوا اليوم الجمعة إنهم يحتفظون بخطط احتياطية في ظل الصراع الدائر في الشرق الأوسط.وتم تأجيل أو ⁠إلغاء العديد من الأحداث الرياضية في المنطقة بسبب الصراع ⁠المستمر منذ حوالي شهر.وقال ⁠المنظمون في بيان "يواصل ‌الدوري الماسي مراقبة الوضع في الدوحة، ونعمل بتنسيق وثيق مع منظمي اللقاء والاتحاد القطري لألعاب القوى، والسلطات المعنية في قطر، والاتحاد الدولي لألعاب القوى".وأضاف البيان "سلامة ‌الرياضيين والمتفرجين هي شاغلنا ⁠الأساسي، ونحن نبحث أيضا عن خيارات بديلة مع جميع الأطراف المعنية".ويعد ‌لقاء الدوحة بمثابة افتتاحية لجدول فعاليات الدوري الماسي لعام 2026.وأكد المنظمون ‌أن ⁠القرار النهائي سيتخذ "في موعد أقصاه شهر قبل الموعد المقرر".