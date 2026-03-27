Babnet   Latest update 15:13 Tunis

التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون (دار المصدر)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c68872b89758.74875242_hkqjmefoigpln.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 14:37 قراءة: 1 د, 28 ث
      
بلغت الصادرات التونسية نحو الأردن خلال شهري جانفي وفيفري 2026 نحو 59 مليون دينار مدعومة بنسق تصدير زيت الزيتون الذي وصل إلى 4182 طن في نهاية شهر فيفري 2026، ممّا أسهم في تطوّر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 135 بالمائة، ليبلغ 5ر69 مليون دينار، ما يؤشر إلى إمكانيّة بلوغ مستويات إيجابيّة مع موفّى السنة الحاليّة، وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات.
 
وتتركز الصّادرات التونسيّة الى السوّق الاردنيّة أساسا على الأدوية والمستلزمات الطبيّة والمواد الغذائيّة والبقايا المعدنيّة، وتمثّل هذه المنتجات حوالي 70 بالمائة من إجمالي الصّادرات التونسية، وفق المصدر ذاته.

 
ومثل دفع التبادل التجاري الثنائي وتعزيز التكامل الاقتصادي التونسي-الأردني، محور لقاء رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين بسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى تونس، عبد الله أبو رمان، تم خلاله استعراض واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث شدّد الجانبان على أهمية تطوير حجم المبادلات التجارية والارتقاء بها إلى مستوى الإمكانيات المتاحة لدى البلدين.
 

كما أكدا ضرورة استكشاف فرص جديدة للشراكة، خاصة في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، على غرار الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والنسيج والملابس وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، إلى جانب قطاعات أخرى ذات اهتمام مشترك، وذلك في ظلّ وجود فرص تجارية واستثمارية واعدة يمكن استغلالها، سواء عبر تطوير التبادل التجاري أو من خلال إرساء مشاريع مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي.
 
وشدد المسؤولان على أهمية مواصلة وتيرة تزويد السوق الأردنيّة بزيت الزيتون التونسي خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المملكة الأردنية لتوريد كميات هامة من هذا المنتوج الحيوي استجابة لمتطلبات السوق الأردنية وحاجيات المستهلك الأردني للجودة.
 
وتم الاتفاق على وضع برنامج عملي للفترة القريبة القادمة، يتضمن تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، بما من شأنه تعزيز التواصل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة وتكثيف الجهود لتحويل هذه التوجهات إلى برامج عمل ملموسة، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326284

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:39
15:55
12:32
06:13
04:45
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet14°
13° Babnet
الــرياح:
9.77 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-8
16°-7
15°-8
17°-6
16°-11
  • Avoirs en devises 25103,1
  • (26/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39033 DT
  • (26/03)
  • 1 $ = 2,91989 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>