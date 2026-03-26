قفصة: افتتاح المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15

افتتحت اليوم الخميس بمعتمدية السند من ولاية قفصة فعاليات المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15 والذي ستتواصل فعالياته إلى غاية يوم 28 مارس من الشهر الجاري، تحت شعار "روحانيات البلاد" وذلك بحضور والي قفصة سليم فروجة وممثلين عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة.وتضمن حفل الافتتاح ورشات ومعارض حرفية في الصناعات التقليدية تجارية من تونس والجزائر وليبيا وتركيز مدينة ألعاب، اضافة الى مشهدية بعنوان "روحانيات البلاد حضرة السند" مع تنظيم مداخلة فنية للمركز النموذجي لذوي الاحتياجات الخصوصية بأنشودة وطنية وتعبير جسماني وعرض عيساوية القطار وعرض للجمعية الثقافية الفلكلورية بارود بريان غرداية من الجزائر يليها عرض فني موسيقي دولي مع الفنان الليبي أحمد السوكني.وأفاد مديرالمهرجان محمد ناصري بأن هذه الدورة تتضمن برمجة ثرية ومتنوعة تجمع بين العروض الفنية الدولية بمشاركات من الجزائر و ليبيا، وعروض فرجوية وتنشيطية، وورشات موجهة للأطفال، وألعاب شعبية، إضافة إلى تقديم معرض للأكلات الشعبية والأطباق البربرية ومسابقات في الطهي والحرف اليدوية المحلية من أزياء ومنسوجات.واضاف محمد ناصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذا المهرجان يهدف إلى التعريف بالموروث الثقافي والطبيعي الذي تزخر به "السند الجبل" وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية.وسيتم خلال اليوم الثاني من المهرجان تنظيم عرض تنشيطي للأطفال بعنوان "عمو صابر" وعرض فني بعنوان الحفالة السند الجبل تغني إضافة إلى استعراض لفرقة ابناء درج للفنون الشعبية الليبية وعرض لفرقة ڨوڨو مع سهرة فنية مع الفنانة مايا.واشار ناصري إلى أن الحفل الختامي للمهرجان سيكون بتنظيم مسابقات في ماراتون الدراجات النارية والهوائية والعدو الريفي مع عروض تنشيطية للأطفال وورشات في الرسم، مع تنظيم ندوة فكرية حول دور الروحانيات في تعزيز التماسك الاجتماعي إضافة إلى عرض فرجوي لفرقة الكاهنة للفنون الشعبية ببئر العاتر من الجزائر يليها عرض المداوري وسهرة فنية تحييها الفنانة ايمان الشريف.وذكر ناصري إلى أن اختيار الهيئة عنوان "روحانيات البلاد" للدورة 15 للمهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند جاء بغاية التعريف بما تزخر به المنطقة من ثراء روحي خاصة في ظل وجود مقامات للاولياء الصالحين والبالغ عددها 33 مقاما والتي تساهم بدورها في إضفاء حركية بالمنطقة طيلة السنة.