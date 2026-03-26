وزير التعليم العالي يدشّن القبة الفلكية بفرع مدينة العلوم بالقصرين ويعلن عن مشاريع جامعية كبرى لدعم الجهة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، عشية اليوم الخميس، على تدشين القبة الفلكية بفرع القصرين لمدينة العلوم بتونس، وذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلوم بالقصرين، بمقر فرع مدينة العلوم الكائن بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين.وأكد الوزير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشروع يُمثل إضافة نوعية للجهة، مشدّدًا على أن القبة الفلكية ستكون فضاءً علميًا مفتوحًا لفائدة التلاميذ والطلبة، بما يعزز نشر الثقافة العلمية ويحفّز على الإهتمام بالعلوم والتكنولوجيا.وفي سياق متصل، أعلن بلعيد عن جملة من المشاريع الكبرى المنتظرة بولاية القصرين، من بينها إحداث مبيت جامعي بطاقة استيعاب تُقدّر بـ 300 سرير، إلى جانب مركز ثقافي جامعي كبير، مبرزًا أن إنجاز هذه المشاريع سيتم في أقرب الآجال بهدف تحسين ظروف عيش الطلبة وتنشيط الحياة الثقافية الجامعية بالجهة.وأشار الوزير إلى أن وزارة التعليم العالي تعمل بدعم من الشركاء الاقتصاديين، على تدعيم فرع مدينة العلوم بالقصرين ليصبح قطبًا علميًا فاعلًا يخدم كامل جهة الوسط، ويوفر بيئة محفزة للتعلم والإبتكار.وفي ما يتعلق بملاءمة منظومة التعليم العالي مع التحولات التكنولوجية، أوضح بلعيد أن الوزارة تولي أهمية خاصة للتخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الإصطناعي، من خلال تخصيص نسبة هامة من طاقة الإستيعاب لهذه الشعب ذات القابلية التشغيلية العالية. كما كشف عن توجه إصلاحي شامل يهدف إلى إعادة النظر في منظومة التكوين بما يضمن ملاءمة أفضل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق الشغل.وبخصوص مشروع إحداث مدرسة علوم التمريض بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي، أفاد الوزير أن المؤسسة في طور الاجراءات الإدارية لاحداثها، وأنها ستدخل حيّز الاستغلال فور استكمال هذه الاجراءات ونشر الأمر المنظم لها.كما شدد بلعيد على أهمية تثمين التراث الثقافي والأثري الذي تزخر به ولاية القصرين، مؤكدًا العمل على تعزيز التكامل بين الأنشطة العلمية وخصوصيات الجهة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية، بهدف إبراز الموروث الحضاري الهام بالجهة في إطار علمي وتثقيفي حديث.يُذكر أن ولاية القصرين تحتضن على مدى ثلاثة أيام، انطلاقا من اليوم، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلوم، الذي يهدف إلى نشر الثقافة العلمية وتقريب المعرفة من مختلف الفئات، خاصة الشباب والتلاميذ.