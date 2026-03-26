Babnet   Latest update 19:20 Tunis

عمادة الأطباء تدعو إلى تعليق العمل بنظام الفوترة الالكترونية إلى حين تهيئة الإطار المناسب للمهنة الطبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67874f114ddf65.64859805_ejlngpihqmkfo.jpg>
Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 17:20
      
طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء بمناسبة اليوم الدراسي البرلماني الذي نظمه، أمس الأربعاء، مجلس نواب الشعب لمناقشة مقترحي القانونين المتعلقين بالفوترة الإلكترونية، بتعليق العمل بمنظومة الفوترة الإلكترونية في صيغتها الحالية وحصرها في الأنشطة غير العلاجية إلى حين تهيئة الإطار المناسب للمهنة الطبية.

وأفاد المجلس الوطني لعمادة الأطباء، في بلاغ نشره اليوم الخميس، بأنه قدم خلال اليوم الدراسي البرلماني جملة من المقترحات منها اعتماد مذكرة أتعاب شهرية مجمعة بدلا من الفوترة اليومية، وضمان حماية المعطيات الصحية والسر المهني عبر عدم إدراج أي معطيات تعريفية بالمرضى، إضافة إلى إحداث منصة رقمية آمنة ومجانية بالكامل لفائدة الأطباء، حتى لا تتحول الرقمنة إلى عبء مالي إضافي، وفق ما جاء في البلاغ.


وأشارت عمادة الأطباء إلى أن تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية في صيغتها الحالية على القطاع الطبي "يؤدي إلى إثقال كاهل الأطباء بأعباء إدارية ومالية إضافية، دون مردودية حقيقية على مستوى الشفافية الجبائية، مما قد ينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية".


وشددت على أن موقفها لا يعني رفض الإصلاح أو معارضة مبدأ الرقمنة وإنما يدعم كل توجه يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحديث الإدارة الجبائية، في إطار إصلاح متوازن وعادل بعيدا عن أي تعقيدات وعدم استقرار في القواعد الجبائية، وفق البلاغ.

وذكرت بأن الأطباء يخضعون حاليا إلى جملة من الالتزامات الجبائية والتصريحية في سياق يتسم بتعقيد متزايد، داعية إلى التفكير في إصلاح شامل ومبسط للمنظومة الجبائية الخاصة بالمهن الطبية قبل إضافة التزامات جديدة.

وجدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء استعداده الكامل لمواصلة العمل والتنسيق مع مجلس نواب الشعب ومختلف الهياكل الحكومية المعنية، من أجل التوصل إلى إصلاح متوازن يضمن الشفافية الجبائية ويحافظ في الآن ذاته على خصوصية الممارسة الطبية وحق المواطن في العلاج.

يشار إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية في تونس، المُدرج بقانون المالية 2026، يثير جدلا بين مساعي الرقمنة والعدالة الجبائية، ومخاوف المهنيين من التعقيدات الجبائية وغياب البنية التحتية، والعقوبات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326223

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الخميس 26 مارس 2026 | 7 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:05
18:38
15:55
12:32
06:14
04:47
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet15°
13° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-8
15°-7
17°-6
16°-7
16°-8
  • Avoirs en devises 25103,1
  • (26/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39033 DT
  • (26/03)
  • 1 $ = 2,91989 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/03)     2012,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/03)   28492 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>