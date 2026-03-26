المنتخب التونسي للاواسط يلاقي نظيره الموريتاني وديا يومي الجمعة والاثنين بملعب الهادي النيفر بباردو

قائمة اللاعبين المدعوين



يخوض المنتخب التونسي لكرة القدم للأواسط (دون 20 سنة) مباراتين وديتين أمام نظيره الموريتاني، غداً الجمعة ويوم الاثنين المقبل، على أرضيةانطلاقاً من الساعة الثانية بعد الظهر.وأوضح العضو الجامعي المكلف بمنتخب الأواسط لدى الجامعة التونسية لكرة القدمأنه تمبعد أن كانتا مبرمجتين سابقاً بداية من الساعة الواحدة ظهراً بملعب الشاذلي زويتن.وتُعد المواجهتانعلى رأس الإطار الفني لمنتخب دون 20 سنة.سليم بوعسكر (روما الإيطالي) – إسحاق زنتور (نيس الفرنسي) – إياد عبد (نادي حمام الأنف).جبريل رجب (سان بريست الفرنسي) – أيوب قريرة (الترجي الرياضي) – فارس بن رحمان (هيراكليا الإيطالي) – نعيم تلمودي (نانت الفرنسي) – سبرينغر زغلامي (سيرفيت السويسري) – علي جابر (بولونيا الإيطالي) – عبد السلام عقيد (النادي الصفاقسي) – ريان بوقديدة (لومان الفرنسي) – شمس جريدي (الملعب التونسي).إسكندر بوزميطة (لوهافر الفرنسي) – خليل بوعلي (أوباني الفرنسي) – نوام ستروت (كليرمون الفرنسي) – سلمان لخضر (شبيبة القيروان) – محمد الهادي بوسلمة (النجم الساحلي) – قصي خميري (النادي الإفريقي) – عزيز شعبان (النادي البنزرتي) – آدم غالب (باريس سان جيرمان الفرنسي).أنيس فيش (سترازبورغ الفرنسي) – ناجد عجرود (موناكو الفرنسي) – فادي طياشي (النادي الإفريقي) – قيس غيمبا (تروا الفرنسي) – كوريان دروست (زفولي الهولندي) – سلام بوعجيلة (غوزتبي التركي) – ثامر عبيدي (النادي الصفاقسي) – أمان الله تواتي (الترجي الرياضي) – سعيد رمضانية (أولمبيك مرسيليا الفرنسي).وتندرج هاتان المباراتان في إطاروالوقوف على جاهزية العناصر الشابة تحت إشراف الإطار الفني الجديد.