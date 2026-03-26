المنتخب التونسي للاواسط يلاقي نظيره الموريتاني وديا يومي الجمعة والاثنين بملعب الهادي النيفر بباردو

Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 11:25
      
يخوض المنتخب التونسي لكرة القدم للأواسط (دون 20 سنة) مباراتين وديتين أمام نظيره الموريتاني، غداً الجمعة ويوم الاثنين المقبل، على أرضية ملعب الهادي النيفر بباردو انطلاقاً من الساعة الثانية بعد الظهر.

وأوضح العضو الجامعي المكلف بمنتخب الأواسط لدى الجامعة التونسية لكرة القدم معز النايلي أنه تم تغيير موعد ومكان المباراتين بعد أن كانتا مبرمجتين سابقاً بداية من الساعة الواحدة ظهراً بملعب الشاذلي زويتن.


وتُعد المواجهتان الظهور الأول للمدرب الوطني الجديد نبيل الطرابلسي على رأس الإطار الفني لمنتخب دون 20 سنة.


قائمة اللاعبين المدعوين

حراسة المرمى:
سليم بوعسكر (روما الإيطالي) – إسحاق زنتور (نيس الفرنسي) – إياد عبد (نادي حمام الأنف).

الدفاع:
جبريل رجب (سان بريست الفرنسي) – أيوب قريرة (الترجي الرياضي) – فارس بن رحمان (هيراكليا الإيطالي) – نعيم تلمودي (نانت الفرنسي) – سبرينغر زغلامي (سيرفيت السويسري) – علي جابر (بولونيا الإيطالي) – عبد السلام عقيد (النادي الصفاقسي) – ريان بوقديدة (لومان الفرنسي) – شمس جريدي (الملعب التونسي).

وسط الميدان:
إسكندر بوزميطة (لوهافر الفرنسي) – خليل بوعلي (أوباني الفرنسي) – نوام ستروت (كليرمون الفرنسي) – سلمان لخضر (شبيبة القيروان) – محمد الهادي بوسلمة (النجم الساحلي) – قصي خميري (النادي الإفريقي) – عزيز شعبان (النادي البنزرتي) – آدم غالب (باريس سان جيرمان الفرنسي).

الهجوم:
أنيس فيش (سترازبورغ الفرنسي) – ناجد عجرود (موناكو الفرنسي) – فادي طياشي (النادي الإفريقي) – قيس غيمبا (تروا الفرنسي) – كوريان دروست (زفولي الهولندي) – سلام بوعجيلة (غوزتبي التركي) – ثامر عبيدي (النادي الصفاقسي) – أمان الله تواتي (الترجي الرياضي) – سعيد رمضانية (أولمبيك مرسيليا الفرنسي).

وتندرج هاتان المباراتان في إطار إعداد المنتخب للاستحقاقات القارية المقبلة والوقوف على جاهزية العناصر الشابة تحت إشراف الإطار الفني الجديد.
