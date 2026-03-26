أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية
تُوّج البطل العالمي التونسي أحمد الجوادي، صباح اليوم، بالميدالية الذهبية لسباق 1650 ياردة سباحة حرة (ما يعادل أكثر بقليل من سباق 1500 متر)، وذلك ضمن منافسات بطولة رابطة الجامعات الأمريكية المقامة بمدينة أتلانتا، بعد تسجيله توقيتًا قدره 14 دقيقة و10 ثوانٍ و03 أجزاء بالمائة، محققًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في الاختصاص.
وكان الرقم القياسي السابق بحوزة السباح الأمريكي بوبي فينك بزمن 14 دقيقة و12 ثانية و08 أجزاء بالمائة، سجّله خلال بطولة الجامعات الأمريكية سنة 2020.
وفي السباق ذاته، حلّ السباح التونسي أيوب الحفناوي في المركز الرابع بتوقيت بلغ 14 دقيقة و22 ثانية و64 جزءًا بالمائة.
ويمثّل هذا الإنجاز تأكيدًا جديدًا على حضور السباحة التونسية في أعلى المستويات الدولية، في ظل النتائج اللافتة التي يواصل تحقيقها الأبطال التونسيون في مختلف المنافسات العالمية.
