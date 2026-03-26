Babnet   Latest update 11:37 Tunis

أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c4f72bd8cbd9.20590369_moqjihgflpenk.jpg>
Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 10:00
      
تُوّج البطل العالمي التونسي أحمد الجوادي، صباح اليوم، بالميدالية الذهبية لسباق 1650 ياردة سباحة حرة (ما يعادل أكثر بقليل من سباق 1500 متر)، وذلك ضمن منافسات بطولة رابطة الجامعات الأمريكية المقامة بمدينة أتلانتا، بعد تسجيله توقيتًا قدره 14 دقيقة و10 ثوانٍ و03 أجزاء بالمائة، محققًا بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في الاختصاص.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة السباح الأمريكي بوبي فينك بزمن 14 دقيقة و12 ثانية و08 أجزاء بالمائة، سجّله خلال بطولة الجامعات الأمريكية سنة 2020.


وفي السباق ذاته، حلّ السباح التونسي أيوب الحفناوي في المركز الرابع بتوقيت بلغ 14 دقيقة و22 ثانية و64 جزءًا بالمائة.


ويمثّل هذا الإنجاز تأكيدًا جديدًا على حضور السباحة التونسية في أعلى المستويات الدولية، في ظل النتائج اللافتة التي يواصل تحقيقها الأبطال التونسيون في مختلف المنافسات العالمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326185

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 مارس 2026 | 7 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:05
18:38
15:55
12:32
06:14
04:47
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-8
15°-7
17°-7
18°-7
17°-8
  • Avoirs en devises 25119,2
  • (25/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38772 DT
  • (25/03)
  • 1 $ = 2,91843 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/03)     2012,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/03)   28492 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All radio
Babnet

مقالات رأي >>