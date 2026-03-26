قافلة صحية متعددة الاختصاصات يوم 28 مارس 2026 بالمستشفى المحلي بسبيطلة

تنظم الجمعية التونسية لمكافحة السرطان، قافلة صحية متعددة الاختصاصات يوم السبت 28 مارس الجاري بالمستشفى المحلي بسبيطلة من ولاية القصرين

ويأتي تنظيم هذه القافلة في اطار تقريب خدمات الرعاية الصحية من جميع الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية بمختلف مناطق الجمهورية


ويتضمن البرنامج عيادات طبية مجانية في مختلف الاختصاصات إضافة إلى فحوصات دقيقة على غرار التصوير بالصدى للثدي ورفع عينة من عنق الرحم والتحليل المجهري للعينات وفحص صحة الفم مع التسليم الفوري لنتائج العينات


ويؤمن هذه القافلة مجموعة من الأطباء والفنيين والقابلات من أجل توفير الرعاية الصحية للجميع والكشف المبكر عن عديد الأمراض.

الجمعية التونسية لمكافحة السرطان (ATCC)، تأسست عام 1987 وتهدف إلى التوعية والوقاية ودعم البحث الطبي في مجال السرطان. كما توفر المساعدة للمرضى المحتاجين وتعتبر عضواً فاعلاً في الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC) منذ عام 1988.
