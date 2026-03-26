تونس فرنسا: الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع الصحية المشتركة

 مثل  القاء الذي جمع اليوم الاربعاء، وزير الصحة  مصطفى الفرجاني بسفيرة فرنسا بتونس، آن غيغون،  فرصة للتاكيد على الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع الصحية المشتركة 
وتم خلال اللقاء،الذي حضره  ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية ، الاتفاق على  تسريع إنجاز مستشفى قفصة متعدد الاختصاصات و مستشفى سيدي بوزيد بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية،فضلا عن تطوير الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية


  كما تم التاكيد على رقمنة خدمات الوكالة الوطنية للدواء، خاصة رخص ترويج الأدوية و تعزيز التكوين وتبادل الخبرات والتعاون في مجالات السلامة البيولوجية ومقاربة “الصحة الواحدة
كما تم التطرق إلى برنامج تنظيم تنقل الكفاءات الصحية بشكل متوازن، والاستعداد للقاء مرتقب بين وزيري الصحة التونسي والفرنسي على هامش قمة “الصحة الواحدة” بمدينة ليون 
 ويأتي هذا اللقاء في إطار دفع التعاون التونسي الفرنسي نحو نتائج ملموسة وشراكة أكثر نجاعة وتوازناً
