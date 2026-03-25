وزير الخارجية يلتقي في ألمانيا رئيسة البرلمان الفدرالي

أجرى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، محمد علي النفطي اليوم الاربعاء ، لقاء مع رئيسة البرلمان الفدرالي الألماني يوليا كلوكنر، وذلك في إطار زيارته الرّسميّة إلى برلين احتفالا بالذّكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسيّة بين تونس وألمانياوحسب بلاغ اعلامي، نوّه وزير الخارجية بمتانة العلاقات التّونسيّة الألمانيّة واستمراريّتها وتنوّعها منذ إنشائها سنة 1956، مشيدا بالعزيمة التي تحدو البلدين الصّديقين نحو مزيد تطويرها في كنف الاحترام المتبادل وعلى قاعدة المصلحة المشتركةواستعرض النفطي مختلف أوجه التّعاون الثنائي لاسيّما في المجال الاقتصادي والاستثماري والبيئي فضلا عن الأكاديمي والعلميوبخصوص علاقات تونس مع الاتّحاد الأوروبي، أكّد وزير الخارجية ضرورة مراجعة اتفاقيّة الشراكة مع الاتّحاد الأوروبي التي يعود إنشاؤها إلى 30 سنة، حتّى تكون أكثر توازنا وتأخذ بعين الاعتبار خيارات الشعوب والواقع الإقليمي والدولي الجديد والتحدّيات التي يفرضها، بما في ذلك الهجرة غير النّظاميّةوبيّن، بشأن التعاطي مع الهجرة غير النّظاميّة، ان المقاربة التّونسيّة تدعو إلى معالجة الأسباب العميقة لهذه الظّاهرة وتظافر الجهود لمحاربة الشبكات الإجراميّة التي تتاجر بالبشر وتأمين العودة الطوعية وإعادة الإدماج للمهاجرين غير النّظاميّين في بلدانهم الأصليّةودعا في المقابل، إلى تعزيز آليّات التّعاون في مجال الهجرة المنظّمة باعتبارها رافدا للتنمية ونقل المهارات، مؤكّدا على ضرورة أن تراعي هذه البرامج حاجيات الطّرفينمن جهة أخرى، عبّر الوزير على تطلّع تونس إلى دعم استثنائي من شركائها الأوروبيين وخاصّة ألمانيا لتجاوز العراقيل التي تحول دون استرجاع الأموال المنهوبة مشيرا إلى الأهميّة القصوى التي توليها تونس إلى هذا الموضوع، باعتبار أنّ هذه الأموال هي ملك للشعب التّونسي ولا تسقط بالتّقادموفي سياق آخر، أشار محمد علي النفطي إلى الحضور الفعّال لعدد كبير من التونسيين الذين اختاروا ألمانيا وجهةً لهم على الصعيد المهني أو الأكاديمي وإسهامهم منذ عقود في إثراء الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بألمانياونوّه بإقبال العديد من الألمان على تونس سواء كوجهة سياحية أو استثماريّة متميّزة، مؤكّدا على أهميّة هذه الدّيناميكيّة في دفع التّعاون ونقل المعارف وتعزيز أواصر الصّداقة بين البلدينمن جهتها، أعربت رئيسة البرلمان الألماني عن ارتياحها لمستوى العلاقات مع تونس واستمراريتها وتنوّعها وتقديرها للشراكة والرّوابط الإنسانيّة التي تجمع تونس وألمانيا منذ عقود، مجدّدة تمسّك المؤسسة البرلمانية بمزيد تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين عن طريق جمعيّتي الصداقة البرلمانية التونسية الألمانيةوبخصوص الأوضاع الإقليميّة والتصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وتداعياته على السّلم والأمن والاقتصاد الدّوليين، أشار وزير السياحة ورئيسة البرلمان الالماني إلى تمسّك كلّ من تونس وألمانيا بالشرعيّة الدّوليّة وبتغليب منطق الحوار والحلول الدّبلوماسية من أجل تجاوز هذه الأزمة والحدّ من انعكاساتها