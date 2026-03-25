بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)

Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 23:11
      
 برمجت مصالح دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة، وذلك في إطار الحملة الوطنية لتلقيح القطيع لسنة 2026 والتي تشمل تلقيح الأغنام والماعز ضد أمراض الحمى القلاعية، والجدري، والطاعون،  والحمى الماطية، وتلقيح الابقار ضد الحمى القلاعية.
 وأوضحت رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، فاطمة السعيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الحملة، التي انطلقت فعالياتها منذ الاثنين المنقضي بعدة مناطق بالجهة، سيؤمنها  5 أطباء بياطرة خواص يتمتعون بالتوكيل الصحي، وفق روزنامة وبرمجة مضبوطة. 
وأشارت إلى أن مصالح دائرة الإنتاج الحيواني تتطلّع من خلال هذه الحملة إلى تلقيح أكثر من 4 آلاف رأس بقر و64 ألف رأس غنم بالجهة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية والاستباقية لحماية الثروة الحيوانية، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي والمحافظة على صحة القطيع، ونظّمت، في هذا الصدد، عدّة جلسات تمهيدية مع فلاحين من عدة مناطق بالجهة لإطلاعهم على رزنامة تلقيح الحيوانات ضد الأمراض المعدية في ولاية بن عروس، وحثّهم على الالتزام بمواعيدها، وتلقيح قطعانهم والمحافظة على صحة مواشيهم.

يذكر  أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أعلنت أن الحملة الوطنية لتلقيح القطيع لسنة 2026 انطلقت بكامل ولايات الجمهورية بداية من غرة فيفري المنقضي، وتتواصل الى غاية موفى شهر أفريل 2026، وفق خصوصيات كل جهة، ووفق برمجة جهوية مضبوطة أعدت للغرض.
