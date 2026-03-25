توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته الـ24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه

افتتحت اليوم دار الثقافة بدقاش من ولاية توزر فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان مسرح الطفل لتتواصل حتى يوم 29 من هذا الشهر بجملة من الورشات والعروض المتنوعة وفقرات تنشيطية بما يمثل فرصة للأطفال للتكوين في مجال المسرح والترفيه خلال عطلة الربيع المدرسية.ويتزامن افتتاح الدورة الحالية مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح (يوم 27 مارس) وفق مدير دار الثقافة بدقاش خالد بن بلقاسم موضحا أن الاحتفال بهذه المناسبة يندرج ضمن الفقرات المبرمجة خلال الورشات التي يؤثثها الإطار التنشيطي بالمؤسسة ومن خارجها.وكان افتتاح التظاهرة بورشة حول "المسرح التفاعلي: السلوك المحفوف بالمخاطر" يؤطرها الأستاذ محمد قعلول كما سيكون الجمهور على موعد مع ورشات أخرى تتواصل إلى غاية يوم 28 مارس في صناعة الأقنعة المسرحية وصناعة دمية القفاز وورشات تكوينية تفاعلية مع الأطفال من محبي فن المسرح.وتتخلل الورشات عروض مسرحية في مسرح الطفل تشفع بنقاش ومسابقات حول محتوى كل عرض والعبرة المستخلصة منه ويختتم بعرض تنشيطي مسرحي بعنوان "دمية العم عزوز" للفنان المسرحي إكرام عزوز يوم 29 مارس.وأوضح مدير هذه المؤسسة أن هذه الدورة وعلى غرار باقي الدورات تشهد اقبالا طيبا من الأطفال لمتابعة مختلف الفقرات بما يساهم في اكتساب رواد جدد للمؤسسة سواء في نادي المسرح أو السينما لدور المسرح في تنمية مهارات الطفل وتنشئته.وتحدث عدد من رواد دار الثقافة بدقاش لوات عن مختلف الأنشطة التي يقومون بها في نادي المسرح ولاسيما دور هذا الفن في صقل مواهبهم وتوجيههم إلى خوض تجارب في المسرح لاسيما وأنهم يقدمون خلال هذا المهرجان العرض المسرحي "عودة الروح" وهو عرض يروي أهمية المسرح وأعربوا عن تطلعاتهم لتتحول هوايتهم إلى الاحتراف.وأشار من جهته أستاذ المسرح والممثل المحترف محمد قعلول الذي تولى تنشيط ورشة المسرح التفاعلي إلى أن هذا النوع كسر تقاليد وحواجز المسرح التقليدي بين الممثل والمتفرج باعتبار أن المتفرج يكون له دور في توجيه الأحداث وإبداء رأيه والتفاعل مع مشاهد المسرحية لافتا أن للمسرح دورا كذلك في صقل شخصية الطفل والشاب ويساعد على تكوينه وتعريفه بحقوقه وواجباته والتعبير عن رأيه بجرأة باستعمال بعض التقنيات المسرحية والورشات التي تنمي مهاراته وشخصيته.