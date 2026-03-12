Babnet   Latest update 15:11 Tunis

سفارة تونس بالدوحة: منح التونسيين العالقين تأشيرات عبور اضطرارية بمعبر "سلوى" لدخول الأراضي السعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a710758c8f29.68443036_qmphijkenogfl.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026
      
أفادت سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة أنه بإمكان المواطنين التونسيين العالقين، في إطار زيارات عائلية أو سياحية، التوجه إلى المعبر الحدودي "سلوى"، حيث سيتم منحهم تأشيرات عبور اضطرارية لدخول الأراضي السعودية ويتسنى لهم السفر إلى تونس أو وجهات إقامتهم.

وأوضحت السفارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يهم المواطنين العالقين الذين تقدموا بمطالب إلى السفارة إلى غاية تاريخ 09 مارس 2026 لتسهيل منحهم تأشيرات عبور بري إلى المملكة العربية السعودية.
