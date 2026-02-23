الخميس القادم: لجنة التشريع العام بالبرلمان تنظر في مقترح قانون لتنقيح قانون مكافحة جرائم المخدرات

تعقد لجنة التشريع العام، يوم الخميس القادم ()، جلسة للاستماع إلى جهة المبادرة، في خصوص مقترح قانون يتعلق بتنقيحالمؤرخ فيوالخاص بمكافحة جرائم المخدرات.ويتضمّن مقترح القانون، الذي أحاله مكتب البرلمان إلىيوم، تتراوح بين إلغاء فصول قديمة () وإضافة فصول جديدة، وينص على الترفيع عموما فيمع تعديل فيإما بالتخفيض أو التشديد أو بتثبيت ما أتى به، وذلك حسب الحالة.وأوضحت جهة المبادرة في، أنّه أصبح من الضروري سن تشريعات تحميوالعاملين بها من مخاطر الانحراف بفعل تناول، وتسليط أقصى العقوبات على مروجيها، مبينة أنه بالإضافة إلى مخاطر استهلاك المخدرات، أصبح ترويجها، وباتت وسيلة لتقويض، بزرع الفوضى والجريمة داخل المجتمعات، عبر تجنيد الشباب ودفعهم للقيام بأعمال إجرامية.وأبرزت أهمية تنقيح، بهدف تطوير استعمال كل الوسائل المتاحة لاختراق، والاعتماد علىلمراقبة تحركات عناصرها، وكل الأنشطة التي تقوم بها لترويج واستهلاك المواد المخدرة.وينص مقترح القانون على مخالفات لم ينصّص عليهاودقق بعضها الآخر، على غرار اعتبار عدم الاستجابة للدعوة إلى أخذلاستكشاف مواد مخدرة أو رفضها أو استبدال عينة، أو وضع مواد مخدرة فيبعلم المستهلك أو بدون علمه، من قبيل الجرائم التي يعاقب عليها القانون.كما ينص على التفريق في عقوبة تخصيص مكان بين استغلاله لتعاطي المخدرات وبين استغلاله للترويج والخزن وإخفاء المواد المخدرة، والتشديد في العقوبة في الحالة الثانية، وفي حال حصلت الجرائم المذكورة بالأماكن التي يرتادها العموم كـوغيرها.وأكدت جهة المبادرة، أنّ مقترح القانون يأتي استجابة لمقتضيات أفرزته تجربة عشرات السنوات في مكافحة، في اتجاه إضفاء مزيد من التدقيق والفعالية على، وبما يتيح توظيففي مهمة مكافحة جرائم المخدرات وإكسابها المزيد من الفاعلية والسرعة المطلوبة، فضلا عن حماية الموظفين المكلفين بتطبيق هذا القانون وأفراد أسرهم.