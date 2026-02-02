Babnet   Latest update 17:19 Tunis

بطولة الرابطة الثانية : كوكب عقارب يختطف الفوز امام جمعية مقرين في الوقت الحاسم 2-1

فاز كوكب عقارب مساء اليوم الاثنين على جمعية مقرين بنتيجة 2-1، في مباراة الدفعة الثالثة والأخيرة من منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الأولى)، التي احتضنها ملعب الهادي بن رمضان برادس.

وافتتحت جمعية مقرين التسجيل عن طريق عمر عزيز في الدقيقة 7، قبل أن يعود كوكب عقارب في النتيجة، حيث أدرك إيهاب بن مسمية التعادل في الدقيقة 81، ثم خطف الصادق بن سالم هدف الانتصار في الوقت البديل (90+4).


وشهدت المباراة إقصاء لاعب كوكب عقارب رامي العفاس في الدقيقة 90+2.


وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد جمعية مقرين عند 19 نقطة في المركز التاسع، في حين بقي كوكب عقارب في ذيل ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.

المجموعة الأولى

الاثنين 2 فيفري 2026
ملعب الهادي بن رمضان برادس
جمعية مقرين – كوكب عقارب: 1-2

الأحد 1 فيفري 2026

* ملعب حمام الأنف
نادي حمام الأنف – بعث بوحجلة: 0-0
* ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – هلال مساكن: 2-2
* ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – هلال الشابة: 3-1
* ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – سبورتينغ بن عروس: 1-1
* ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – اتحاد بوسالم: 1-0
* ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين – سكك الحديد الصفاقسي: 1-1

الترتيب

* اتحاد تطاوين: 32 ن / 16 ل
* أمل حمام سوسة: 32 / 16
* نادي حمام الأنف: 31 / 16
* بعث بوحجلة: 24 / 16
* هلال مساكن: 23 / 16
* سكك الحديد الصفاقسي: 23 / 16
* سبورتينغ بن عروس: 22 / 16
* مكارم المهدية: 20 / 16
* جمعية مقرين: 19 / 16
* هلال الشابة: 17 / 16
* اتحاد بوسالم: 16 / 16
* محيط قرقنة: 16 / 16
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة: 13 / 16
* كوكب عقارب: 10 / 16

المجموعة الثانية

الأحد 1 فيفري 2026

* ملعب قربة
النادي القربي – هلال الرديف: 3-0

السبت 31 جانفي 2026

* ملعب حشاد أريانة
جمعية أريانة – تقدم ساقية الدائر: 1-1
* ملعب جندوبة المرداسي
جندوبة الرياضية – نسر جلمة: 0-0
* ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي: 2-3
* ملعب سيدي بوزيد
أولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين: 0-1
* ملعب بوشمة
أمل بوشمة – القلعة الرياضية: 1-0
* ملعب قفصة
قوافل قفصة – سبورتينغ المكنين: 3-0

الترتيب

* تقدم ساقية الدائر: 33 ن / 16 ل
* الملعب القابسي: 32 / 16
* مستقبل القصرين: 30 / 16
* قوافل قفصة: 23 / 16
* اتحاد قصور الساف: 22 / 16
* جندوبة الرياضية: 22 / 16
* جمعية أريانة: 22 / 16
* أمل بوشمة: 21 / 16
* النادي القربي: 20 / 16
* هلال الرديف: 19 / 16
* القلعة الرياضية: 17 / 16
* سبورتينغ المكنين: 16 / 16
* نسر جلمة: 14 / 16
* أولمبيك سيدي بوزيد: 10 / 16
