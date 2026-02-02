بطولة الرابطة الثانية : كوكب عقارب يختطف الفوز امام جمعية مقرين في الوقت الحاسم 2-1

المجموعة الأولى



الترتيب



المجموعة الثانية



الترتيب



فازمساء اليوم الاثنين علىبنتيجة، في مباراة الدفعة الثالثة والأخيرة من منافساتلبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ()، التي احتضنهاوافتتحت جمعية مقرين التسجيل عن طريقفي الدقيقة، قبل أن يعود كوكب عقارب في النتيجة، حيث أدركالتعادل في الدقيقة، ثم خطفهدف الانتصار في الوقت البديل ().وشهدت المباراة إقصاء لاعب كوكب عقاربفي الدقيقةوبهذه النتيجة، تجمّد رصيد جمعية مقرين عندفي المركز، في حين بقي كوكب عقارب فيبرصيدجمعية مقرين – كوكب عقارب:نادي حمام الأنف – بعث بوحجلة:الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – هلال مساكن:أمل حمام سوسة – هلال الشابة:مكارم المهدية – سبورتينغ بن عروس:محيط قرقنة – اتحاد بوسالم:اتحاد تطاوين – سكك الحديد الصفاقسي:* اتحاد تطاوين:* أمل حمام سوسة:* نادي حمام الأنف:* بعث بوحجلة:* هلال مساكن:* سكك الحديد الصفاقسي:* سبورتينغ بن عروس:* مكارم المهدية:* جمعية مقرين:* هلال الشابة:* اتحاد بوسالم:* محيط قرقنة:* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة:* كوكب عقارب:النادي القربي – هلال الرديف:جمعية أريانة – تقدم ساقية الدائر:جندوبة الرياضية – نسر جلمة:اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي:أولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين:أمل بوشمة – القلعة الرياضية:قوافل قفصة – سبورتينغ المكنين:* تقدم ساقية الدائر:* الملعب القابسي:* مستقبل القصرين:* قوافل قفصة:* اتحاد قصور الساف:* جندوبة الرياضية:* جمعية أريانة:* أمل بوشمة:* النادي القربي:* هلال الرديف:* القلعة الرياضية:* سبورتينغ المكنين:* نسر جلمة:* أولمبيك سيدي بوزيد: