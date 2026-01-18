الهيئة التونسية للاستثمار توافق مبدئيا على تجديد وتوسعة مشروع إيواء سياحي بطبرقة، باستثمار قدره 118,2 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/696ce24f988ba5.10928880_hpgkoenjiflmq.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت الهيئة التونسية للاستثمار أنّ لجنة التراخيص والموافقات منحت موافقتها المبدئية على تجديد وتوسعة مشروع إيواء سياحي بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة، بكلفة استثمارية تُقدّر بـ 118,2 مليون دينار، بما من شأنه دعم الجاذبية السياحية وتعزيز التنمية الجهوية.



وأفادت الهيئة، في بلاغ لها، أنّ اللجنة عقدت أولى جلساتها لسنة 2026 يوم الجمعة المنقضي، في إطار مواصلة دعم الاستثمار وتسريع نسق إنجاز المشاريع.







كما تم خلال الجلسة النظر في 9 مطالب تتعلّق بتغيير صبغة أراضٍ فلاحية، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 68 لسنة 2022.





